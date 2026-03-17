李洙赫被自己《訂閱男友》劇中土味情話肉麻到 XD！直播自爆：手忍不住想蜷起、腳趾摳地了

《訂閱男友》講述網路漫畫PD「徐未來」（ Jisoo 飾）因現實生活疲憊不堪，透過虛擬戀愛模擬實驗「訂閱男友」，體驗戀愛、實現浪漫幻想的戀愛喜劇。

李洙赫作為第一位登場的虛擬男友，在劇中飾演 DU 公司推出的虛擬戀愛服務「訂閱男友」中的角色「崔時宇」。這個角色不僅是財閥三世，顏值終結者。原本就已在2D漫畫中擄獲無數粉絲的他，如今以真人形象登場，直接走到未來面前，讓人心動指數瞬間爆表。他不只穩穩撐起整個世界觀，還把浪漫氛圍拉到最高，讓全球觀眾全數淪陷。



製作發佈會上，導演金政植表示：「希望角色看起來像 AI 一樣，彷彿從漫畫裡走出來，而那個人就是李洙赫。」他補充道：「劇中需要詮釋一些帶有漫畫感、甚至有點肉麻的演技，一開始李洙赫也有顧慮。我告訴他，只要放開去演，觀眾會覺得很自然。」



最近在直播中，李洙赫也笑著分享拍攝幕後：「真的太肉麻了，本來手都忍不住想蜷起來，但因為鏡頭會拍到，只好默默用力把腳趾摳地。」這種害羞又敬業的反差魅力，反而讓粉絲更加心動！

李洙赫接下來也有多部新作即將與觀眾見面！首先是與李到晛、申始雅、李琇仙合作的洪氏姐妹新作《銀河大酒店》，他將化身負責清除惡靈的死神「白基」，性格灑脫、行事風格不拘一格，再度挑戰「非人類」角色XD。



此外，他也將與庭沼珉、柳承範、劉慶秀合作新劇《Dealer》，飾演在賭場中舉足輕重的關鍵人物「趙俊」。高超的賭技，加上神秘莫測的撲克臉，光是設定就讓人期待滿滿。日前，他還收到漫改劇《女皇的後宮們》的出演提案，有望飾演秀智的男後宮之一，未來動向同樣備受關注。



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