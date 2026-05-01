吃可愛長大的嗎〜YENA再度攻台許願跳到60歲：「Jigumi我很感動！今天不回家了！」

相當受到台灣Jigumi（粉絲名）喜愛的YENA崔叡娜在相隔1年後終於再度來台，分別於5月1日與2日連唱兩天，也準備了滿滿的歌單展現給大家精彩的華麗舞台。中文底子不錯的YENA在表演間也不斷以中文韓文交雜與台下粉絲們互動，相當可愛。

鏡頭跟著YENA從後台，一路小跑步到台前，走上背景就像是銀河一般的舞台，從開場的VCR就以微電影加上虛擬動畫的方式演出，YENA正被一群黑衣人追趕著，有神秘的人帶走了YENA，接下來的舞台都與影片劇情連動，讓粉絲們也感覺置身於劇情中，整體鋪排相當有趣，加上舞台上螢幕充滿華麗豐富動畫，聲光效果十足，讓所有粉絲們除了欣賞YENA的歌聲與舞蹈外，更能一起投入互動。



YENA的一舉一動都超級可愛，服裝配件也都跟著劇情而變換，甚至也在表演的歌曲中帶來中文版本，讓粉絲們感到非常貼心。連續演唱了多首人氣夯曲「Catch Catch」、「NEMO NEMO」、「Drama Queen」後YENA終於能夠喘口氣跟大家問候，她表示很感謝大家的支持，讓她展開第二次在台演唱會的旅程，中文與韓文交替的YENA讓台粉覺得格外親切，而接下來的歌曲「Spring Fever」更讓她大呼：「我不需要春天的愛情與花，我只要Jigumi！」



第二部分YENA換上黑色系皮衣帥氣打扮，得到全場Jigumi的稱讚，讓她開心不已。她也邀請在場的粉絲們一起與她進行舞蹈Challenge，在場有許多粉絲們都踴躍舉手想與YENA一起跳「Catch Catch」。YENA特別挑選了穿著玩偶裝的兩位女粉絲，希望與她們一起進行Challenge，不過粉絲們似乎沒能跳出明確舞步，讓YENA認真地詢問：「妳們是Jigumi嗎？」甚至再給一次機會，最後YENA也只好接受粉絲的害羞個性。不過也有相當外向的粉絲們完成了與YENA的同框Challenge，讓她相當開心。



接著YENA也帶來自己首度作詞作曲的歌曲「Smiley」，讓現場多位粉絲感動落淚，她還在台上安慰大家，甚至替前排的粉絲向工作人員要求衛生紙，正當YENA打算與粉絲們合影時，螢幕上播出了她以往跳起「Catch Catch」的應援影片，讓YENA用中文大喊：「這個部份是我最喜歡的！」「我很感動！今天不回家了！」更大呼希望直到60歲還可以與Jigumi一起Party！今年28歲的YENA許願要當第一個60歲還能在舞台上表演的藝人！YENA就連合照的時候竟然要大家一起大喊「雞排〜」也是少見的可愛，逗得全場哈哈大笑。

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