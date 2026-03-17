李美珠在自家陽台「烤兩塊肉」竟被狙！網批：不顧鄰居感受 vs 護航：過度干涉隱私

女團 Lovelyz 出身的 藝人李美珠近日在個人IG上傳了一張在陽台烤五花肉的認證照，意外掀起「居住禮儀」的輿論風暴。 比起照片中僅放了兩塊肉的驚人小食量，網友更針對在共同住宅陽台烤肉的行為本身，展開了激烈的唇槍舌戰。

美珠於 15 日在 SNS 分享名為「題目：在陽台」的照片，畫面中她的小烤盤上僅放了兩塊五花肉、半片香菇與幾粒大蒜。 這份極簡食譜起初引來親友吐槽，美珠親姐姐笑稱：「連油都榨不出來，看了真火大。」友人甚至開玩笑說以為她「正在洗烤盤」。 對此美珠解釋，是因擔心室內殘留味道且怕烤焦，才選擇在陽台少量多次地烹飪。



然而，照片在網路社群擴散後，焦點從「食量」轉向了「共同住宅禮儀」。 部份網友批評稱，煙霧與氣味會經由通風口或窗戶飄入鄰居家，美珠的行為無異於將氣味困擾轉嫁給鄰居：「自己家怕臭，難道鄰居家就不怕嗎？」、「家裡有廚房為何不用？」、「在現在這種社會氛圍下，陽台烹飪是種很失禮的行為」。

針對批評聲浪，另一派支持者則認為反應過度，紛紛表示：「在自家陽台偶爾吃東西都要被審查，也太過分了」、「只是暫時烤少量食物，感覺不會有很大氣味」、「感覺是過度限制在個人空間的自由」。



實際上，「樓層間氣味」已成為繼噪音之後，韓國住戶間引發衝突的主要導火線。 上個月就曾有住戶抱怨樓上鄰居在陽台晾曬大量魚乾產生惡臭，一度引發論戰，顯示大眾對共同住宅的氣味管理敏感度日益提升。

依據現行韓國法律，要禁止在自家陽台烤肉並非易事。 雖然民法規定屋主有義務避免惡臭損害鄰里權益，但在法理上，很難將一般的「烤肉味」界定為法律意義上的「惡臭」。 因此，這類糾紛目前大多僅能停留在住戶間的道德呼籲，難以透過公權力介入解決。 這場由兩塊五花肉引發的討論，也再次反映出韓國社會對於共同住宅居住規範的重視與矛盾。



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