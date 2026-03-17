《黑白大廚2》冠軍崔康祿一年後回歸《拜託了冰箱》！回歸原因居然是女兒要他拿娃娃

15日播出的《拜託了冰箱since 2014》末尾，釋出令人期待的消息——崔康祿廚師回歸！金聖柱興奮地說：「這位終於來了！奪冠後衣錦還鄉！」

時隔約一年回歸的崔康祿，也幽默透露這次回來的理由：「女兒叫我把娃娃帶回去。」原來，在之前的新年特輯中，製作組為所有廚師準備定製娃娃，當時金聖柱就笑說：「崔康祿主廚！想拿娃娃就得再來一次，我們會等你！」



沒想到，現場卻出現新變化——安貞桓說：「贏了才能給他」，金風也在一旁附和：「很好的想法耶！」讓崔康祿一臉驚慌，直呼：「沒想到還會有這種方法！」



久違的回歸，讓觀眾紛紛留言：「終於回來了！嗚嗚」、「我一直在等崔康祿廚師」、「竟然來拿娃娃的啦」、「崔江祿廚師請長時間出演吧！拜託你固定出演吧」、「想看你在《拜託了冰箱》裡看你做料理的樣子」、「崔康祿在《黑白》獲勝了 要重新和冰箱守門員對決一下」、「等了多久啊」、「竟然時隔一年」等，反應熱烈不已。

這一集還邀請了演員Nana（林珍兒）與 Super Junior 曹圭賢作為嘉賓。預告中可以看到Nana和鄭鎬泳、朴恩影一起跳舞，氣氛非常歡樂。而崔康祿將和哪位廚師對決？精彩對決讓觀眾迫不及待期待播出！

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