新女團名為「KIRAKLE」？ JYP大舉申請 4 大神秘商標引熱議，Stray Kids、NEXZ 專屬角色再進化！

K-pop 巨頭 JYP 娛樂又有新搞作！近日被發現向韓國特許廳一口氣申請多個神秘商標，其中「KIRAKLE」一詞因註冊類別特殊，被高度懷疑是繼 NMIXX 之後，下一個即將震撼樂壇的新女團或小分隊名稱！

據悉，JYP 於上月23日大舉提交了「KIRAKLE」、「TIRUMICO」、「CAPPUSIA」及「CHERYSHA」共四個韓、英雙語商標申請。 經過詳細拆解，這四個名字背後的「戰略」各不相同：「CAPPUSIA」對應包類相關的第 18 類，「CHERYSHA」對應飾品等第 14、16 類，「TIRUMICO」則對應化妝品、App、飾品等第 3、9、14 類，均屬於商品分類。

其中，KIRAKLE 是唯一被歸類為「第 41 類（娛樂服務業）」的商標，因此，外界普遍認為 KIRAKLE 極有可能是新女團或小分隊的名稱。 JYP 娛樂此前曾在 2021 年 9 月申請「NMIXX」商標，約 5 個月後於 2022 年 2 月讓該團正式出道。



JYP 的野心明顯不只局限於音樂。 早於 2025 年上半年，官方已針對「DOUBLETHECAKE」、「dodree」、「D25」等多個品牌申請商標，涵蓋化妝品、影音內容、服飾等多項產業類別。 當中「dodree」已證實於 2026 年 2 月，作為JYP旗下子公司 INNIT 娛樂的雙人女子組合正式出道。



除了神秘新名字，旗下大熱男團Stray Kids 及 NEXZ 的動向亦被「起底」：JYP申請了「SKZ」印刷品商標（第 16 類），被視為人氣角色品牌 SKZOO 的後續延伸; 全球男團 NEXZ 的角色品牌「NEXZOO」此次申請了通訊及廣播類別（第 38 類），令粉絲高度期待官方是否即將開設專屬的廣播或串流頻道。





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