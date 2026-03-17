李洙赫被自己《订阅男友》剧中土味情话肉麻到 XD！直播自爆：手忍不住想蜷起、脚趾抠地了

《订阅男友》讲述网路漫画PD「徐未来」（ Jisoo 饰）因现实生活疲惫不堪，透过虚拟恋爱模拟实验「订阅男友」，体验恋爱、实现浪漫幻想的恋爱喜剧。

李洙赫作为第一位登场的虚拟男友，在剧中饰演 DU 公司推出的虚拟恋爱服务「订阅男友」中的角色「崔时宇」。这个角色不仅是财阀三世，颜值终结者。原本就已在2D漫画中掳获无数粉丝的他，如今以真人形象登场，直接走到未来面前，让人心动指数瞬间爆表。他不只稳稳撑起整个世界观，还把浪漫氛围拉到最高，让全球观众全数沦陷。



制作发布会上，导演金政植表示：「希望角色看起来像 AI 一样，彷佛从漫画里走出来，而那个人就是李洙赫。」他补充道：「剧中需要诠释一些带有漫画感、甚至有点肉麻的演技，一开始李洙赫也有顾虑。我告诉他，只要放开去演，观众会觉得很自然。」



最近在直播中，李洙赫也笑著分享拍摄幕后：「真的太肉麻了，本来手都忍不住想蜷起来，但因为镜头会拍到，只好默默用力把脚趾抠地。」这种害羞又敬业的反差魅力，反而让粉丝更加心动！

李洙赫接下来也有多部新作即将与观众见面！首先是与李到晛、申始雅、李琇仙合作的洪氏姐妹新作《银河大酒店》，他将化身负责清除恶灵的死神「白基」，性格洒脱、行事风格不拘一格，再度挑战「非人类」角色XD。



此外，他也将与庭沼珉、柳承范、刘庆秀合作新剧《Dealer》，饰演在赌场中举足轻重的关键人物「赵俊」。高超的赌技，加上神秘莫测的扑克脸，光是设定就让人期待满满。日前，他还收到漫改剧《女皇的后宫们》的出演提案，有望饰演秀智的男后宫之一，未来动向同样备受关注。



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