林智衍挑戰穿越喜劇！《我的王室死對頭》5月登陸 Netflix，當「朝鮮毒妃」遇上「財閥怪物」：這對瘋批 CP 太犯規！

SBS 全新金土劇《我的王室死對頭》確定將於 5 月 8 日由 Netflix 獨家上線。 隨著作品細節陸續公開，觀眾的期待感已衝破天際，無論是新鮮的題材和角色設定，還是製作團隊口中的「第 0 順位」最佳選角，都讓本作被封為 2026 上半年必看之作！

朝鮮惡女誤闖2026！「正一品禧嬪」變18線小明星

《我的王室死對頭》全劇共 14 集，講述被朝鮮惡女靈魂附身的無名演員 「申瑞莉」（林智衍/林智妍 飾），遇到被戲稱為「資本主義怪物」的惡質財閥 「車世界」（許楠儁 飾），兩個宛如童話反派的人物，展開一場前所未有的「相愛相殺」羅曼史。



故事始於朝鮮時代，正一品「禧嬪」姜丹心被污衊為「妖女」，最終被賜毒藥而死。 然而睜開眼後，她竟發現自己穿越到 2026 年的片場，變成了無名演員「申瑞莉」，還正在拍「毒藥賜死」的戲份！





申瑞莉決心這一世絕對不要與男人扯上關係，偏偏遇到了跟她半斤八兩的傢伙——車世界，一個為了金錢與成功，連靈魂都可以賣給惡魔的男人。 申瑞莉決定將車世界當做「矛與盾」來利用，而車世界則徹底栽在了這個女人手裡......



林智衍突破形象！「花葉扇巴掌」喜劇魂全開

導演與編劇一致認證，林智衍是女主角的不二人選。 申瑞莉是一個在嚴酷苦難中仍堅定支撐生活的強大人物，而林智衍特有的獨特氣質與堅毅形象，與該角色完美契合。



繼《黑暗榮耀》的朴涎鎮之後，林智衍再度挑戰強烈反派角色，首次貢獻破格喜劇演技：時而用花葉跟男主「互扇巴掌」，時而化身橫掃電視購物頻道的「完售女」，還有宛如歷史人物金鬥漢上身的戲份，遊刃有餘地消化劇中出現的多種喜劇橋段。 導演大讚林智衍的表演不僅痛快爆笑，更透過「古代人」的視角對現代道德進行辛辣嘲諷。



許楠儁魅力爆發！冷血財閥內心被融化

近期大勢的 許楠儁 飾演冷血財閥車世界，他將惡名當作自己的光環來使用，是韓國財界公認的「可怕孩子」，但在遇到申瑞莉後，經歷了意想不到的變化。 導演看中他獨特的幽默感與男性魅力，預告他將與林智妍擦出最強火花。





華麗陣容與幕後強強聯手

張勝祖飾演反派「崔文道」，他並非單純的平面反派，而是擁有自身敘事背景和人性化魅力的敵對者，將為劇情增添緊張感。



金玟錫飾演住在瑞莉隔壁的就業準備生「白光男」，李世熙飾演頂級女演員、瑞莉的競爭對手「尹智孝」，「國民媽媽」金海淑則飾演瑞莉的奶奶「南玉順」。 製作團隊表示，這些生動的角色配合爆笑喜劇情節，絕對能為因生活而疲憊的現代人帶來最強慰藉。



本作的幕後團隊同樣不容小覷，導演韓兌燮曾執導《青春應援Cheer Up》、《金牌救援：Stove League》， 編劇姜炫珠則曾執筆《靈魂伴侶》。 「朝鮮惡女」與「現代財閥」的極端碰撞，不僅止於荒謬鬧劇，更透過幽默的對白，對逐漸被遺忘的「人性」拋出深刻提問。



《我的王室死對頭》將喜劇、人文關懷與羅曼史融為一體，將於5 月 8 日週五晚間 9 點 50 分在SBS正式首播，海外觀眾可在Netflix同步收看。

▽預告片公開後已在韓網收穫大量好評：



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