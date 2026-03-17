愛情跑了十年只剩義氣？徐康俊、安恩真《不是你的戀愛》揭長跑情侶的現實考驗

韓劇迷又有全新組合可以期待了！KBS2全新週末迷你劇《不是你的戀愛》（《너 말고 다른 연애》）確定由兩大高顏值實力派演員徐康俊與安恩真擔綱主演，將在今年下半年帶來一段寫實到讓人心有戚戚焉的「現實共感浪漫故事」。

該劇描繪一對愛情長跑長達10年的情侶，當曾經的激情逐漸被義氣和信任取代，兩人在面臨分手與結婚的十字路口之間徘徊掙扎，卻在以為一切都已塵埃落定的瞬間，遭遇了意想不到的情感裂痕，進而重新審視愛情與關係的本質。 光是劇情設定，就讓不少談過長期戀愛的觀眾深感共鳴。

去年才憑藉優秀演技拿下演藝大賞、證明自身價值的徐康俊，將飾演外表親切幽默、看似人生勝利組的「訓民製果」TF組長「南宮浩」。 他看似人見人愛，實則因經常闖禍的母親而歷經人生風浪，而每當他脆弱時，陪伴在身邊的總是他的戀人「李彌都」。 向來以「顏值本身就是浪漫」著稱的徐康俊，這次將展現更深層的情感演技，描繪男人因愛而產生的情感波濤。



而穩坐浪漫喜劇女神寶座的安恩真，則飾演曾因畢業作品備受矚目的電影導演志願生李彌都。 可惜現實殘酷，她的作品屢屢被擱置，夢想逐漸黯淡。 向來能賦予每個角色真實生命力的安恩真，這次將完美詮釋在十年溫暖愛情與突然到來的陌生情感之間徬徨的女性心理。



這部劇最特別的看點，正如劇名所暗示，是從「以為理所當然的你之外的戀愛」開始。 當關係因過於熟悉而產生動搖，經歷所謂的「戀愛考慮期」後，兩人最終是走向分手還是結婚，這對十年情侶的現實選擇與情感波瀾，在徐康俊和安恩真的演繹下，勢必將產生強大化學反應。製作組也透露：「徐康俊和安恩真擁有能真摯傳達角色情感，將觀眾自然帶入故事的能力。 正因為這部作品講述的是非常現實的愛情故事，兩位演員的加入讓我們更加安心。 他們將在描繪這對男女因熟悉與陌生感之間搖擺的每個瞬間，注入真實情感，讓觀眾產生共鳴。」

《不是你的戀愛》由曾執導《婚禮大捷》、《出師表》的導演黃勝基與新人編劇柳秀智合作打造，預計2026年下半年播出。

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