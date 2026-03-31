安恩真晉升大勢演員！才搭徐康俊《不是你的戀愛》，又驚喜出演金宣虎新劇《在議員的保佑之下》引期待

今年又能看到安恩真不同面貌的精彩表現，超期待！
今日（31）據韓媒報導，安恩真將特別出演tvN新劇《在議員的保佑之下》。她在劇中飾演具英鎮（金倫奭 飾）的女兒具勝熙，雖然是特別出演，但戲份比重不小，消息一出立刻引發粉絲期待！
而《在議員的保佑之下》由金宣虎、金倫奭主演，改編自同名網路小說，講述六屆當選的國會議員具永真離世後化作鬼魂，回到十年前，遇見唯一能看見自己的九級公務員車在林，繼而展開的故事。由於原作本身就擁有大批忠實粉絲，因此電視劇化消息公開後也備受關注！
安恩真過去透過《機智醫生生活》秋敏河、《戀人》柳吉彩等角色展現細膩演技，在不同題材中都留下深刻印象。去年在《一吻爆炸》中，她飾演為了生計偽裝成已婚媽媽的單身女子「高多林」，自然又真實的演出大獲好評，也讓她被封為新一代「浪漫喜劇女王」，人氣持續上升中。
接下來，她將與徐康俊合作新劇《不是你的戀愛》，講述一對愛情長跑超過10年、即將步入婚姻的情侶，在遇到新緣分後產生動搖，展開現實愛情故事。劇情將細膩描繪四名男女之間真摯又複雜的情感，目前已進入拍攝階段，預計下半年播出，更加令人期待！
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