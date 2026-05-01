申惠善×孔明《秘戀稽核中》越看越入迷！第3集先公開影片：「倒霉蛋」盧基準又被迫出任務？兩人突如其來對視超爆笑

由申惠善、孔明主演的《秘戀稽核中》第2集全國收視達6.2％、最高更衝上7.7%，在同時段有線電視與綜合頻道中奪下第一，反響相當熱烈！大家是不是也開始越看越入迷？

本集劇情同樣高能展開——盧基準（孔明 飾）原本想逃離監察室，卻在與朱仁雅（申惠善 飾）於F區停車場埋伏時，撞見超衝擊一幕：從可疑車輛現身的人，竟是他唯一的希望金專務（金鍾泰 飾）。朱仁雅還興奮直喊「你抓到一條大的，很大的一條！」，但對盧基準來說，等同最後一根救命稻草瞬間斷裂，再加上金專務疑似涉入貪腐，讓他直接跌入絕望深淵。



同時，朱仁雅的動向也越來越耐人尋味，不僅意味深長地盯著盧基準的交接資料，背後意圖引發各種猜測；更在他決定辭職的關鍵時刻，突然收到一封「狙擊朱仁雅」的爆料郵件，讓劇情走向全面失控，後續發展完全猜不到！

而在第3集搶先公開的影片中，朱仁雅準備親自出馬調查研究所內部，沒想到其他組員不是裝忙就是裝病，一個比一個會閃人！她忍不住開口喊：「沒有人了嗎？」就在現場一片微妙尷尬時，盧基準突然一臉狀況外地從外面走進來，兩人瞬間對上眼，空氣瞬間凝結，氣氛尷尬到不行（笑）看來……這次又只能是他上了 XD



此外，公開的劇照也預告新一波危機來襲！盧基準與稽核三組再度陷入風暴，唯一夢想是「平安退休」的武光一（吳代煥 飾）組長，竟意外成為公司八卦核心人物？朱仁雅銳利目光直指神情複雜的盧基準，以及氣氛凝重到極點的稽核三組，而武光一捂著胸口、難掩震驚的模樣，更讓人好奇背後究竟發生了什麼事。



製作組也預告，第3集將圍繞這起醜聞展開激烈對峙，在這場危機之中，盧基準也將迎來關鍵轉變。劇情持續升溫，本週記得追起來，一起看後續怎麼發展！



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