「火花般的嫉妒」徐仁國，跑去監視《訂閱男友》Jisoo♥徐康俊情侶戲，連前男友金聖喆也來了XD

Netflix 熱門韓劇《訂閱男友》的修羅場？！Jisoo（金智秀）拍戀愛戲同時被「現任＋前任＋虛擬男友」圍觀！男一號徐仁國爆笑還原拍攝現場，也太刺激了吧～。

YouTube頻道「Netflix Korea」上傳了一支名為《訂閱男友》第2集：Jisoo的曖昧對象、前男友、訂閱男友齊聚一堂的原因？｜《訂閱男友》確實是來宣傳的沒錯》的影片，主演 Jisoo 與 徐仁國 一同出演，Jisoo 則分享了拍攝時難忘的瞬間。



當被主持人問到「站在未來（Jisoo 飾）的立場，有沒有特別印象深刻的瞬間？」時，Jisoo笑說：「拍淋雨場面時，仁國OPPA居然來了，他是來監視的。」徐仁國點頭表示，是的我去了。

這場戲，Jisoo與「訂閱男友」徐康俊（恩昊學長）兩人為了躲雨共用一件外套邊擋雨邊並肩奔跑，十分浪漫。



Jisoo回憶說：「（注意到旁邊的身影）突然出現一看，竟然是（仁國）OPPA。他還說『看起來很幸福嘛、很不錯喔～』。」說到這裡也忍不住笑了。

徐仁國補充：「那時候拍攝花絮真的很好笑。我本來是去監視的，但看起來真的很不錯，所以我還說『哦，看起來很不錯哦～』『適可而止囉』結果飾演前男友的 金聖喆 也跑到淋雨場面的拍攝現場了。」



徐仁國笑著說：「導演看到那一幕覺得超好笑。前男友（金聖喆）、訂閱男友（徐康俊）、現在的曖昧對象（徐仁國）三個人竟然同時在同一個地方。」Jisoo還演了一下被監視的模樣，反應超可愛～。



3月6日公開的《訂閱男友》講述的是——

一位被現實生活壓得疲憊的網路漫畫PD徐未來，透過虛擬戀愛模擬系統「訂閱」並體驗戀愛，實現浪漫幻想的浪漫喜劇，全10集。Jisoo 在劇中與 徐仁國、徐康俊、李洙赫、邕聖祐、金永大、劉寅娜、朴宰範 等多位演員合作演出。

心動滿滿的宣傳短片！



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