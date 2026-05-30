徐仁國變身「3NO高冷上司」！浪漫新劇《明天也要上班》攜手朴智賢，上演職場戀愛攻防戰

人氣演員徐仁國將化身冷面上司回歸小螢幕，帶來全新辦公室的浪漫愛情喜劇，看完人物劇照就更期待啦～！

tvN 全新韓劇《明天也要上班！》於29日公開徐仁國的拍攝現場劇照，讓觀眾搶先一窺其冷酷角色的獨特魅力。

《明天也要上班！》講述飽受倦怠期折磨、擁有7年資歷的上班族車智允（朴智賢 飾），與個性挑剔的職場上司姜時宇（徐仁國 飾）一起成為彼此最好的助力，重新找回工作熱情與愛情的故事。



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徐仁國在劇中飾演職場上司姜時宇，被稱為「3NO男」。他不笑（NO Smile）、不親近他人（NO People）、也不輕易道歉（NO Sorry），是一位凡事講求原則、毫無破綻的完美主義上司。







徐仁國過去曾透過《請回答1997》、《某一天滅亡來到我家門前》以及《訂閱男友》等作品，展現不同風格的浪漫演技。這次則將挑戰不輕易流露情感的人物設定，預告帶來全新的演技面貌。



製作組表示：「只知道工作的姜時宇在遇見車智允後，將經歷意想不到的情感變化，這也是本劇的重要看點。」並透露：「角色逐漸改變的情感歷程，將會被細膩且層層堆疊地呈現出來。」



朴智賢飾演被公司與現實壓得喘不過氣的7年資歷韓國上班族 車智允，以她特有的細膩表現力，展現真實感十足的情緒線與生活演技，穩定帶領整部作品的核心氛圍。



《明天也要上班！》將接檔《菜鳥伙房兵》，將於6月2日晚間8點50分首播。



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