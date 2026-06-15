BTS出道13週年！隊長RM感性告白：「我感覺自己被ARMY們拯救了」真摯心聲逼哭粉絲

BTS 防彈少年團 隊長 RM 在迎來出道13週年之際，不僅在舞台上，也透過社群平台接連吐露真摯心聲，深深打動了粉絲 ARMY 們。

13日晚間，「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN」第二場演出於釜山亞運主體育場舉行。

當天RM表示：「真的有種百感交集的感覺，13年真的過去了很久。」他接著說道：「感覺還像是不久前才在練習室裡練習出道曲，但時間就這樣流逝了。K-POP產業也變得更加龐大，後輩們偶爾會來問我『團體要怎麼樣才能一起走這麼久？』無論以前還是現在，老實說我其實也不知道答案。」



他坦言：「我想我一直在透過這6位成員以及那些關注我的人來反思自己。和以前不同的是，我現在似乎不太容易說出內心話，也不太常表達真心，但今天久違地想對大家說這些話。」

回顧從《LOVE YOURSELF》、《花樣年華》到《ARIRANG》的漫長旅程，RM表示：「唱著〈Magic Shop〉時，13年的時光彷彿一幕幕掠過眼前。能夠與大家同行是我的榮幸，不論身在何處、是什麼模樣，我都會努力將最真實的自己展現給大家看。」



＊演出結束後，RM也在粉絲社群平台Weverse發表長文，延續出道13週年的感慨。

RM以「好久不見，我來寫封信」開頭，寫道：「因為時常聽到『誰拯救了誰』這樣的話，我也開始回頭思考，或許我也是被你們拯救的人吧。」

接著他坦率吐露內心：「我正在嘗試比以前活得更簡單、更純粹，也更勇敢。陷入感傷的時刻少了很多。不過，即使有再多開心的日子，世界依然讓人感到悲傷，這似乎也是無可避免的事。又或者，正因為太幸福了，所以才會有這樣的感受吧。」



他也向粉絲傳達真摯心意：「這些年來我說過很多話，也拋出了許多聲音。我不知道哪些旋律、哪些小石子最終傳達到了現在的你們心裡，但我想自己今後仍會持續成為那個不斷發送訊息、不斷拋出聲音的人。13年前如此，未來也會如此。只要還有願意傾聽的你們。」

最後RM寫道：「我總是不斷透過你們看見自己。你們也是如此嗎？謝謝大家在這個珍貴的紀念日與我們同在。今天是13號星期六，是再美好不過的一天。希望未來能繼續累積只屬於我們的回憶與值得紀念的日子。今後也請多多指教。我愛你們。」PS：2013年6月13日是BTS的出道日。

舞台上的告白與演出後的親筆信相互呼應，RM的真心也完整傳遞出BTS走過13年歲月的厚重與感動。

此外，BTS在當天演唱會結束後，也向即將離場的粉絲公開特別影片，從出道前的Vlog影片到如今締造全球成功的模樣，濃縮了團體13年的歷程，並透過影像信件向ARMY們表達感謝，再度掀起感動熱潮。



另一方面，BTS即將正式展開歐洲巡演。6月底將從西班牙馬德里揭開序幕，7月則陸續前往比利時布魯塞爾、英國倫敦、德國慕尼黑及法國巴黎，展開大型體育場巡演。

巴黎演出結束後，BTS還將於7月19日登上在美國紐約紐澤西體育場舉行的2026 FIFA世界盃決賽中場秀，擔任共同壓軸演出嘉賓，為BTS的13年歷史再寫下嶄新的一頁。

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