「停打減肥針」的神童大變樣！網看北京照驚呼「這誰？」…本人親曝瘦下來的關鍵

Super Junior成員神童自從減肥成功後整個人顏值大飆升，最近他又po出一系列在北京旅遊的照片，粉絲一看全驚呆：「這誰啊？ 也太帥了吧！」

神童日前在自己的SNS上發文寫道：「去北京好好玩了一趟~」並貼出多張照片。 照片中他走訪北京各大景點、吃當地美食、還玩了遊樂設施，整個人看起來超悠閒。 他開心表示：「吃了好吃的、到處逛逛、拍拍照、還玩了遊樂器材。 好久沒旅行了！過得超充實。」他也不忘感謝隊友銀赫：「托銀赫的福，去了很多好地方、也體驗到很多好玩的事。 真的很放鬆、玩得很開心！」



不過最讓網友眼睛一亮的，還是他那「完全不一樣」的外貌。 照片中的神童，再也看不到過去圓潤可愛的形象，取而代之的是超尖的下巴、清晰的五官線條、還有超明顯的V-Line下顎線！粉絲看完紛紛驚呼：「我以為是哪個帥哥」、「這根本偶像顏值」、「真的瘦超多」、「第一眼完全認不出來」。

神童曾在一個節目上坦言，一開始有嘗試使用減肥針，但就算打到了最高劑量，效果還是不如預期，最後決定停藥。 後來他徹底改變生活習慣——晚上10點後禁食、完全戒掉宵夜、固定時間吃固定份量、每天至少走1萬步以上。 就這樣靠著超強意志力，大約5個月的時間，竟然狂甩37kg，完成驚人的變身！



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