韓國頂級猛男秀「TOUCH FIVE」首度登台

在韓國的《TOUCH FIVE》猛男秀終於宣布海外的第一場演出將火熱「襲台」！歐巴們將於2026年4月23到26日在台北演出，要感受韓國最新、最撩、最誘惑的猛男秀演出，大家可別錯過這次機會，門票現已啟售！

三開門冰箱身材！定義猛男秀新高度！《TOUCH FIVE》之所以在競爭激烈的韓國猛男秀中脫穎而出，關鍵在於其「視覺壓迫感」。團員們不只擁有專業舞技，身材更是極致的「野性美學」——肩膀寬度被韓網瘋傳為「三開門冰箱」，厚實的胸襟與完美倒三角比例，讓觀眾在開場瞬間便能感受到極致的視覺衝擊。表演曲目結合了時尚與禁慾感，從經典的「浴室濕身誘惑」到「狂野重機挑逗」，每一幕都精準擊中你的感官神經。

不只是眼睛看加上姨母笑！歐巴就在你身邊！有別於傳統舞台的距離感，《TOUCH FIVE》最厲害的是其撩動人心的零距離感官饗宴。表演過程中，歐巴們會以極具渲染力的肢體律動，在觀眾席間穿梭撩撥，讓你近距離感受汗水與肌肉的真實震撼，體會最直觀、最令人臉紅心跳的沉浸式互動。台北場次更提供每場50名的特別拍照互動福利加價購！這也是《TOUCH FIVE》歐巴們首次來到台灣演出要送給大家的特別禮物！快來讓歐巴當你的一日男友吧！

雖然在韓國，猛男秀的演出僅限女性入場觀看，但本次『2026 SHOW MUSICAL《TOUCH FIVE》』系列演出增加了不限性別的場次，讓男生也同樣能夠體驗猛男秀的火熱舞台所帶來的衝擊體驗！『2026 SHOW MUSICAL《TOUCH FIVE》』門票已於3月16日中午12:00啟售，從4月23日到26日一連四天，將為台灣觀眾們帶來共6場演出！票價分別為新台幣2880、3680、4280與4880元，更多售票詳情，請鎖定OCT.entertainment官方社群專頁。

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演出日期:

2026/4/23 (四) 19:30（女性ONLY）

2026/4/24 (五) 19:30（女性ONLY）

2026/4/25 (六) 15:00（男女不拘）19:30（女性ONLY）

2026/4/26 (日) 15:00（女性ONLY）19:30（男女不拘）



演出票價

VVIP神級寵愛席 NT$4,880

VIP火熱觀賞席 NT$4,280

A區心跳加速席 NT$3,680

B區誘惑觀賞席 NT$2,880

VVIP限定福利

每場 VVIP可於售票頁面加購合照福利

每場限定50名

演出地點｜A11 6F信義劇場Legacy Max

開賣時間｜3月16日(一) 12:00

購票連結｜https://octent.kktix.cc/events/180747c5

提供：OCT.entertainment

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