《模範的士》彩虹運輸爆幕後故事！這角色差點早早下線，多虧金義聖力保，全員都超期待第四季

15日播出的《我家的熊孩子》中，在電視劇《模範的士》（模範計程車）中活躍的「朴主任」裴侑藍成爲新的熊孩子，而他也跟「彩虹運輸」的李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮齊聚在媽媽經營的餐廳聚會。

當天，他們也特別祝賀李帝勳憑《模範的士》兩度拿下演技大賞，還回憶起他領獎時感動到落淚的瞬間。李帝勳說，那一刻過去的辛苦瞬間全閃現在眼前，讓他滿滿都是感謝和感激。金義聖則在旁邊自嘲自己沒什麼吃苦 XD



他們還聊到《模範的士》的幕後小故事，原來裴侑藍飾演的「朴振言」原本在第一季就該死掉，但多虧金義聖堅持要保住，角色才得以存活！李帝勳笑說：「編劇原本打算11集就把侑藍送走，但張代表看到後大怒，說不行。」裴侑藍還問：「那你當初為什麼想保住我？」金義聖一臉玩笑說：「沒有你的話，我們的戲份和台詞就太多了！」隨後又補充：「其實《模範的士》當時只是迷你劇，但我心裡一直覺得還會有下一季，缺一個人不行，所以就跟導演說了。」



張赫鎮也提到希望能拍第四季，其他成員全都贊同，李帝勳還說自己現在很健康，大家乾脆舉杯等劇組通知。看到這消息，作為觀眾的徐章焄也說：「希望《模範的士》每年都能播一季，如果成員行程允許，第四季、第五季繼續拍下去！」這聲音簡直說出所有觀眾心聲 XD



而《模範的士3》大結局中，曾中槍後墜落懸崖、生死未卜的金道奇（李帝勳 飾）再度現身，並和第一季主要反派「林女士」（沈素英 飾）的妹妹林福順一同登場。即便所有案件看似收尾，這個安排暗示「彩虹運輸」的故事還沒完，也讓不少劇迷猜測會不會有第四季。



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