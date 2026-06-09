雖然《第二個信號》播出卡關，雙主演戲外交情依舊！金憓秀暖送咖啡車，應援李帝勳新劇《勝訴有希望》

還是希望《第二個信號》能早日和大家見面啊！雖然作品目前仍處於播出未定的狀態，但金憓秀與李帝勳的好交情依舊沒有改變。

李帝勳近日在個人 IG 分享金憓秀送到拍攝現場的咖啡車照片，並寫下：「憓秀前輩♥我會好好享用、充滿力量繼續拍攝的！」字裡行間藏不住滿滿感動。



金憓秀也特別送上應援訊息：「工作人員、演員們，炎熱天氣裡請稍微消消暑。」並寫下「為李帝勳演員的SBS新劇《勝訴有希望》應援」，展現兩人多年來不變的好交情。李帝勳也回應：「真的真的非常感謝！」還手拿飲料留下認證照，氣氛相當溫馨。



事實上，李帝勳與金憓秀去年才一起完成《第二個信號》的拍攝工作。作為2016年人氣神劇《Signal 信號》睽違10年的續作，《第二個信號》自製作消息公開以來便備受劇迷期待。尤其金憓秀、李帝勳與趙震雄再度合作，更讓不少觀眾直呼是滿滿的回憶殺。該劇已於去年8月完成拍攝，不過後續因趙震雄相關爭議影響，播出計畫目前仍待進一步確認。



另一方面，李帝勳目前正投入新劇《勝訴有希望》的拍攝工作，與賀營搭檔合作；金憓秀則將與金智勳、曹汝貞及金宰澈共同主演黑色喜劇《現在不是出軌的問題》。兩人都將透過新作品與觀眾見面，也讓不少粉絲更加期待他們接下來的全新演出。



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