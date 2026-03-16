《模范的士》彩虹运输爆幕后故事！这角色差点早早下线，多亏金义圣力保，全员都超期待第四季

15日播出的《我家的熊孩子》中，在电视剧《模范的士》（模范计程车）中活跃的「朴主任」裴侑蓝成爲新的熊孩子，而他也跟「彩虹运输」的李帝勋、表艺珍、金义圣、张赫镇齐聚在妈妈经营的餐厅聚会。

当天，他们也特别祝贺李帝勋凭《模范的士》两度拿下演技大赏，还回忆起他领奖时感动到落泪的瞬间。李帝勋说，那一刻过去的辛苦瞬间全闪现在眼前，让他满满都是感谢和感激。金义圣则在旁边自嘲自己没什么吃苦 XD



他们还聊到《模范的士》的幕后小故事，原来裴侑蓝饰演的「朴振言」原本在第一季就该死掉，但多亏金义圣坚持要保住，角色才得以存活！李帝勋笑说：「编剧原本打算11集就把侑蓝送走，但张代表看到后大怒，说不行。」裴侑蓝还问：「那你当初为什么想保住我？」金义圣一脸玩笑说：「没有你的话，我们的戏份和台词就太多了！」随后又补充：「其实《模范的士》当时只是迷你剧，但我心里一直觉得还会有下一季，缺一个人不行，所以就跟导演说了。」



张赫镇也提到希望能拍第四季，其他成员全都赞同，李帝勋还说自己现在很健康，大家干脆举杯等剧组通知。看到这消息，作为观众的徐章焄也说：「希望《模范的士》每年都能播一季，如果成员行程允许，第四季、第五季继续拍下去！」这声音简直说出所有观众心声 XD



而《模范的士3》大结局中，曾中枪后坠落悬崖、生死未卜的金道奇（李帝勋 饰）再度现身，并和第一季主要反派「林女士」（沈素英 饰）的妹妹林福顺一同登场。即便所有案件看似收尾，这个安排暗示「彩虹运输」的故事还没完，也让不少剧迷猜测会不会有第四季。



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