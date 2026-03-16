怨气冲天！《神与律师事务所》柳演锡惨遭恶鬼附身，法庭暴走变身「混混律师」

由柳演锡、李絮主演的SBS新金土剧《神与律师事务所》上周末首播，立刻以黑马之姿夺下同时段收视冠军。剧情结合灵异、法庭与喜剧元素，柳演锡饰演的倒楣律师申二朗，不仅面试屡屡碰壁，好不容易开了事务所，竟发现自己是「见鬼体质」，还惨遭黑道鬼魂附身，在法庭上直接暴走，让观众笑翻之余也大呼精彩！

首集讲述拥有法学名校背景的申二朗，却在律师面试中屡战屡败，原来这一切都与他20年前身陷丑闻的法官父亲有关。不甘心的他誓言要创立最强法律事务所，向那些看不起他的人复仇。没想到，新办公室就开在法院对面，却意外发现这里以前是「仙姑房」，从此阴阳眼大开。

他接到的第一个「客户」，竟是找上门的冤鬼李康枫（许城泰 饰）。 这位曾经的黑道大哥在手术中意外身亡，申二朗查出并非单纯的休克，而是主治医师的医疗过失，却被对方硬拗成心脏麻痹。申二朗决定帮寡妇对抗大型医院，不料在调解过程中，主治医师的辩护律师韩娜贤（李絮 饰）频频出招，不断挖出李康枫的黑历史试图模糊焦点。看著妻女受辱，附身在申以朗身上的李康枫当场抓狂，直接「接管」申二朗的身体，对著对方律师一顿粗口猛轰，场面瞬间失控！清醒过来的申二朗发现自己竟然当众被鬼附身，崩溃大喊：「能看到鬼的律师，我真的好讨厌啊！」



第二集中，申二朗与李康枫的「人鬼联手」迎来痛快结局。面对太白法务法人利用舆论抹黑李康枫的过去，申二朗决定追查关键证据——手术室的电子病历（EMR）。 在得知主机被卖到二手家电行后，他立刻前往寻找，却意外闯入黑帮的贩毒据点。 同一时间，韩娜贤也假扮检察官潜入搜证，却当场被围剿。

眼看韩娜贤身陷危机，申二朗二话不说开车撞进仓库救人，结果三人全被歹徒制伏。千钧一发之际，黑帮老大播放的暴力音乐触发了李康枫的愤怒按钮，二度附身！瞬间变身「混混律师」的申二朗，以华丽拳脚功夫撂倒整群黑帮，成功夺回硬碟。 虽然最后体力不支昏倒，但关键证据终於曝光，医疗过失的医师遭羁押，从未尝过败绩的韩娜贤，也在笔记本上首次写下「输」字。



案件结束后，申二朗让李康枫附身与女儿最后道别，父女情深逼哭不少观众。 本以为终於送走冤魂，申二朗在事务所门口又是撒红豆又是挂大蒜，铁齿认定绝不可能再有鬼上门。 结果一回头，竟看到一个双脚悬空的女高中生冷冷问他：「大叔，你看得到我吗？」画面瞬间超毛，也预告下一个「偶像女鬼」的案件即将登场，收视率更一举飙破11%，稳坐金土剧冠军宝座。

此外，《神与律师事务所》逢星期五、六晚10点20分於 Viu 上线，香港观众记得收看喔！

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