《神與律師事務所》柳演錫小鬼附身演技大爆發！申二朗韓娜賢「甜虐交織」感情線再升溫

由柳演錫和李絮主演的奇幻話題韓劇《神與律師事務所》劇情進入結局篇前最後衝刺：從揭開50年前北韓間諜疑雲的感人真相，到申二朗（柳演錫飾）為解救兒童亡魂而中槍昏迷，最終以「靈魂出竅」震撼收尾——兩集的情感張力與懸疑節奏同時爆發，讓觀眾在悲喜之間反覆橫跳！如果你還未收看的話，不妨先細味以下網友熱議焦點，稍後可到Viu緊貼進度。

柳演錫「神演技」穩定輸出

柳演錫在這兩集的表現再次獲得韓媒高度評價！從被小鬼魂附身時天真追逐小狗、與姪女跳舞的喜劇演出，到中槍後強撐把孩子送到醫院的生命力，再到結尾靈魂出竅的茫然無措，他在短短兩集中完成了從搞笑到悲壯的情感轉換，展現極大演技跨度，網友也對他的表現讚不絕口：「柳演錫從喜劇到正劇真的無縫切換」、「又哭又笑，這集根本雲霄飛車」。



50年前遺囑案真相大白

承接之前劇情，《神與律師事務所》第11集以著名鞋業公司「理想鞋業」代表姜憧湜（李德華飾）的遺囑案件為主軸，逐步揭開50年前的三角悲劇！當年姜妻蔡晶熙（鮮于善飾）因一時情緒失控，向陌生人抱怨情敵呂善花（金允書飾）是北韓間諜，殊不知對方竟是警察，意外導致呂善花遭逮捕入獄；內疚一生的她決心補償，誓要找到呂善花的兒子，並將公司股份轉讓給他。



關鍵反轉在於蔡晶熙前往呂善花墓前祭祀時，竟發現一封感謝紙條，然而這座墓地的位置只有三人知情，既然姜憧湜已過世，唯一可能就是呂善花本人還活著。申二朗（柳演錫飾）與韓娜賢（李絮飾）循線找到呂善花，揭露當年在監獄火災中她與另一名囚犯交換身份逃過一劫的驚人事實！最終呂善花與蔡晶熙跨越50年誤會重逢和解，姜憧湜夫婦的愛情也得以圓滿落幕，令不少觀眾感動落淚！這段戲碼被韓媒大讚「極具深度的人性描寫」，不少觀眾亦表示：「溫情線處理得太好」、「完全超越了單純的靈異劇範疇」、「蔡晶熙和呂善花重逢那段我哭慘了」。

二朗娜賢感情升溫

感情線方面，申二朗與韓娜賢的關係在上周也出現微妙進展。例如兩人在旋轉壽司店不約而同選擇相同口味的壽司、韓娜賢默默幫他整理凌亂電線的細節，暗示彼此日漸親密！及後申二朗嘗試向韓娜賢表達心意之際，卻突遭小鬼魂附身；儘管場面荒謬，韓娜賢卻在過程中感受到自己對申二朗的目光逐漸溫柔，使網民對於兩人的發展格外期待：「愈來愈有情侶相」、「柳演錫告白失敗被附身，又好笑又好可惜」。



兒童連環綁架案引爆高潮

第12集的「兒童連環綁架案」將劇情推向另一波高潮！申二朗在公園遇上一名新亡魂——穿著黃色雨靴的小男孩施豪（朴多恩飾），二朗以刻有「GSG」字樣的高爾夫球作為線索，與曾任校園暴力專案組的刑警趙治勇（李相雲飾）一同展開調查。另一邊廂，韓娜賢從新委託人口中聽到兒子失蹤的故事，瞬間直覺判斷新亡魂正是其孩子。

調查途中，趙治勇突然露出真面目，原來他正是殺害尹時浩並囚禁另一名兒童的連環綁架犯！他在高爾夫練習場持槍威脅申二朗，更殘忍揭露一年前殺害孩子的真相！千鈞一髮之際，恢復記憶的施豪附身申二朗，利用警察的電擊槍制服趙治勇，成功救出被囚禁的孩子；然而在逃脫過程中，申二朗被趙治勇用槍射中腹部，但他仍強撐到醫院急診室門口才倒下；趕到現場的韓娜賢看到渾身是血且失去意識的他，當場失聲痛哭。



而最震撼的一幕出現：申二朗的靈魂竟然脫離肉體，站在走廊震驚地看著醫護人員穿過自己！他脫口驚呼：「我真的死了嗎？」為本周劇情埋下最大懸念，韓劇迷亦紛紛表示：「主角竟然真的靈魂出竅了」、「結尾太衝擊，下週怎麼辦」、「娜賢痛哭那段，李絮演技真的神」！



隨著申二朗生死未卜、父親冤案真相即將揭曉，結局走向備受矚目！《神與律師事務所》逢星期五、六播出，香港觀眾可透過Viu同步追看。

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