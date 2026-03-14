「火花般的嫉妒」徐仁国，跑去监视《订阅男友》Jisoo♥徐康俊情侣戏，连前男友金圣喆也来了XD

Netflix 热门韩剧《订阅男友》的修罗场？！Jisoo（金智秀）拍恋爱戏同时被「现任＋前任＋虚拟男友」围观！男一号徐仁国爆笑还原拍摄现场，也太刺激了吧～。

YouTube频道「Netflix Korea」上传了一支名为《订阅男友》第2集：Jisoo的暧昧对象、前男友、订阅男友齐聚一堂的原因？｜《订阅男友》确实是来宣传的没错》的影片，主演 Jisoo 与 徐仁国 一同出演，Jisoo 则分享了拍摄时难忘的瞬间。



当被主持人问到「站在未来（Jisoo 饰）的立场，有没有特别印象深刻的瞬间？」时，Jisoo笑说：「拍淋雨场面时，仁国OPPA居然来了，他是来监视的。」徐仁国点头表示，是的我去了。

这场戏，Jisoo与「订阅男友」徐康俊（恩昊学长）两人为了躲雨共用一件外套边挡雨边并肩奔跑，十分浪漫。



Jisoo回忆说：「（注意到旁边的身影）突然出现一看，竟然是（仁国）OPPA。他还说『看起来很幸福嘛、很不错喔～』。」说到这里也忍不住笑了。

徐仁国补充：「那时候拍摄花絮真的很好笑。我本来是去监视的，但看起来真的很不错，所以我还说『哦，看起来很不错哦～』『适可而止罗』结果饰演前男友的 金圣喆 也跑到淋雨场面的拍摄现场了。」



徐仁国笑著说：「导演看到那一幕觉得超好笑。前男友（金圣喆）、订阅男友（徐康俊）、现在的暧昧对象（徐仁国）三个人竟然同时在同一个地方。」Jisoo还演了一下被监视的模样，反应超可爱～。



3月6日公开的《订阅男友》讲述的是——

一位被现实生活压得疲惫的网路漫画PD徐未来，透过虚拟恋爱模拟系统「订阅」并体验恋爱，实现浪漫幻想的浪漫喜剧，全10集。Jisoo 在剧中与 徐仁国、徐康俊、李洙赫、邕圣佑、金永大、刘寅娜、朴宰范 等多位演员合作演出。

心动满满的宣传短片！



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