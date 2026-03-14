《換乘戀愛4》郭敏京親揭與趙有植「沒有復合」！Q&A吐露播出期間壓力爆表，曾因惡評失眠

近日，郭敏京在自己的 YouTube 頻道上發布影片〈一直不敢看《換乘戀愛》的原因…終於 Q&A〉，以問答形式回應粉絲提問。

她表示：「大家在留言中留下了很多好奇的問題，我整理了一些最常被問到的，今天來回答大家。」



其中最受關注的問題就是她是否與趙有植復合。對此，郭敏京明確回應：「大家最關心的復合問題，我們並沒有復合。」她接著說：「節目呈現的並非全部，拍攝結束後，我們也透過對話解開了過去的誤會，現在我們都真心希望彼此能過得好。」



郭敏京也談到《換乘戀愛4》播出期間出現的大量惡意留言帶來的壓力。她坦言：「當然有人喜歡我，但也有很多人不喜歡我，說實話，有些惡評真的有點嚇人。」她回憶道：「有時候會一直反思『我是不是做錯了什麼』，也會想『為什麼當時會那樣行事』，甚至因此失眠。」同時她補充：「幸好有朋友和其他出演者給了我很多安慰，才能撐下來。」

此外，她也坦承自己對節目播出時間感到相當有壓力：「每週三下午6點真的很緊張，甚至手會發抖，所以那天我幾乎不會安排任何行程。」她表示：「因為我其實是個很敏感的人，不想讓大家看到我脆弱的一面，所以節目播出那天通常都只待在家裡。」



看到郭敏京如今能坦然分享這段經歷，粉絲們也紛紛留言為她打氣：「想抱一下敏京，這段時間辛苦了」、「智妍也是、敏京也是，都覺得星期三的到來很可怕，這句話讓我很心疼」、「希望敏京之後只有幸福」、「以後一定會有更多好事發生，我會一直為你加油」、「沒有和有植復合反而更好」、「敏京年紀輕輕真的辛苦了，現在只看漂亮的留言吧」等。

而郭敏京與前男友趙有植曾一同出演人氣戀綜《換乘戀愛4》。兩人曾維持約七年的戀情（2017年7月～2025年1月），在最終選擇時，郭敏京選擇與趙有植復合，但趙有植最終選擇了另一位出演者朴賢智，兩人的關係也就此畫下句點。



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