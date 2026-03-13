人氣虛擬男團PLAVE出道3週年直播驚喜連發！無預警宣布「4月13日回歸」粉絲嗨翻～

【影片】虛擬偶像團體 PLAVE 為紀念出道3週年舉辦的 Live Viewing 活動圓滿落幕，回歸消息一出也讓粉絲PLLI特別興奮。

PLAVE 於12日在全國 41 間 CGV 戲院上映的出道3週年特別直播活動成功舉行。本次直播以粉絲見面會概念進行，約120分鐘的節目由多樣舞台與環節構成，與粉絲共度了特別幸福的時光。



直播以〈Pixel World〉舞台華麗揭開序幕。完成與出道曲〈Wait for you〉MV背景相同場景的舞台後，PLAVE成員向粉絲熱情問候。接著又用英語、中文、日語、西班牙語等多種語言向世界各地的粉絲打招呼，正式展開直播。



隨後的 Q&A 環節中出現了與即將到來的回歸相關問題。PLAVE 成員無伴奏演唱先行公開曲的一小段，帶來驚喜「劇透」，引發粉絲熱烈反應。接著還表演了〈Watch Me Woo!〉的 Part Change（交換）舞台，展現不同魅力，讓現場氣氛更加高漲。

第一個環節結束後，PLAVE 成員移動至 ASTERUM 的特別舞台，帶來〈鳳仙花〉表演。忙內河玟表示：「不知不覺地感覺到外面的空氣也帶著溫暖的春天氣息，因此選擇了這首歌。」傳達了舞台中的季節氛圍。成員們以甜美的歌聲讓歌曲情感更加深刻。



接著進行第二個環節「天使 vs 惡魔 平衡遊戲」。這個環節是為了檢驗成員們彼此有多了解，由其他成員猜測各自選擇的形式進行。成員們坦率的回答與愉快的化學反應引發粉絲笑聲。環節結束後，接連帶來〈WAY 4 LUV〉天使版本舞台與〈Dash〉惡魔版本舞台，同時展現截然不同的魅力。



最後一個環節「外星人的禮物」中，公開了只收錄於首張迷你專輯《ASTERUM : The Shape of Things to Come》實體 CD 中的〈外星語 Song DEMO〉舞台。成員們也分享歌曲誕生過程與創作幕後故事，並表示：「為了紀念出道3週年，我們思考該準備什麼驚喜禮物，想到一直以來不變地支持我們的粉絲 PLII，因此準備了這場舞台。」為演出增添了特別意義。

PLAVE 也在最後感言中向粉絲表達感謝。諾亞表示：「今天的直播真的很開心、很幸福。」藝俊則說：「正因為有 PLII，我們才能迎來3週年。」再次向粉絲傳達真心。

在結尾曲〈我們的電影〉舞台結束後，他們以出道曲〈Wait for you〉作為安可曲，在粉絲熱烈歡呼中為出道3週年紀念直播畫下句點。

直播結束後，隨著 2025 年發行的第三張迷你專輯主打歌〈Dash〉MV畫面播放，回歸日期也驚喜公開，現場氣氛瞬間沸騰。PLAVE 宣布將於4月13日回歸，進一步提升外界對未來活動的期待。



PLAVE 去年11月發行第二張單曲專輯《PLBBUU》，展現強大的音源實力。此外，去年11月21日、22日兩天在首爾高尺 Sky Dome 舉行的「2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap Encore」演唱會全數售罄，也為團體首次亞洲巡演畫下成功句點。

