IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》新劇照曝光！從校園學長妹→契約夫妻浪漫進化史

萬眾矚目的MBC新金土劇《21世紀大君夫人》（Disney+獨家上線）即將在4月10日晚間9點40分（韓國當地時間）首播，劇組這回又放出新料！一組IU與邊佑錫的關係變化過程劇照大公開，從王室學校的學長學妹，一路演變成震撼全國的「大君夫婦」，讓粉絲們看得心癢癢！

這部設定在21世紀立憲君主制韓國的穿越感浪漫劇，講述富可敵國卻因「平民」身份處處碰壁的女財閥，與萬民愛戴卻因「二王子」標籤什麼都不能做的孤獨王室次子，聯手打破身份藩籬的愛情故事。

IU飾演的 Castle Beauty 代表「成熙珠」，美貌能力財富三冠王，偏偏活在「兩班貴族」權力至上時代，老是因為平民庶女出身被暗算; 邊佑錫飾演的「李菀大君」，外表自帶王者光芒、國民支持度爆表，卻因為是王室二王子，只能把自己藏起來活。



就是這兩個原本八竿子打不著的人，突然宣佈結婚！消息一出直接把整個韓國王室+財界炸翻天！！！新公開的劇照更是細節滿滿，從兩人穿著校服的王室學校青澀時期，到後來各自以財界王牌與王室代表身份重逢，再到婚後慢慢靠近彼此的甜蜜瞬間，根本是「從校園到婚紗」的豪華升級版！



究竟是什麼命運般的緣分，讓平民女財閥與孤獨大君非結婚不可？ 這對CP的化學反應已經讓網友敲破碗！



2012年MBC曾推出過神劇《擁抱太陽的月亮》，當年該收劇收視率高達42.2%，堪稱收視天花板，《21世紀大君夫人》是否能夠比肩「前輩作品」，成為開播前的一大看點！4月10日星期五晚上，等著看這對打破身份的神仙夫妻怎麼談戀愛吧！

