Jisoo談新戲《訂閱男友》 自爆想學格鬥技被勸退！秋成勳一句話讓她秒清醒：妳不是有保鑣嗎

BLACKPINK成員Jisoo近來戲約不斷，最近主演的新劇《訂閱男友》正在熱播中，她日前登上「格鬥神話」秋成勳的YouTube頻道，不只聊近況，還意外自爆想學格鬥技，立刻被對方一秒打槍！

影片中，Jisoo見到綜合格鬥傳奇選手出身的秋成勳，難掩興奮地透露自己對格鬥技的關注，她認真表示：「為了在危急時刻能保護自己，我一直很想學點防身術。」沒想到這番求學慾望立刻被秋成勳笑說：「妳應該有一整排保鑣吧？」當場澆熄了Jisoo的武者魂，場面相當搞笑。

既然打不成，兩人還是聊回老本行。 秋成勳好奇問Jisoo演戲跟主持、唱歌的差別，Jisoo也侃侃而談這次接拍《訂閱男友》的原因：「這次的角色設定很有趣，要和各式各樣的人相遇、產生不同的變化，我當時就想，『我這輩子能有機會體驗這種人生嗎？』」她更發揮幽默本色，對著秋成勳開玩笑說：「你本來也應該來我們劇組客串的！現場有900名臨演，你當其中一個剛剛好！」逗得秋成勳哈哈大笑。



隨著《訂閱男友》熱播，Jisoo的演技表現再度成為話題焦點。 她從2021年以《雪降花》首次挑大樑開始，她的發音不準、發聲不穩、情感投入不足等問題就屢屢被拿出來討論; 之後的《新烏托邦》甚至只有5分鐘戲份的《全知讀者視角》，類似的「發聲魔咒」始終如影隨形。



這次在《訂閱男友》中，由於要穿梭各種虛擬世界體驗不同戀愛，Jisoo得面對更多樣的情境。 但不少網友看了搖頭，直指她無論是基本發聲或肢體語言，都給人一種「我正在演戲」的刻意感，讓人很難入戲。 但也有粉絲力挺，認為Jisoo勇於挑戰不同角色。 金廷植導演在受訪時大力護航：「Jisoo真的非常努力，她很好地消化了多重設定的角色。 大家不僅能看到劇中角色未來的成長，也能看到Jisoo作為演員的成長。」他甚至信心滿滿地說：「努力戰勝了天賦。」



