PLAVE 新歌〈BBUU!〉發行當日橫掃音源榜冠軍！與三麗鷗夢幻聯名甜萌回歸～

人氣虛擬男團 PLAVE 於昨晚（10日）透過各大音源網站發行了第二張單曲專輯《PLBBUU》，新歌〈BBUU!〉在發行當天就奪下音源榜冠軍，成績相當驚人。

▼ PLAVE〈BBUU!〉MV：



發行當天晚間7點，主打歌〈BBUU!〉與收錄曲〈鳳仙花〉便登上韓國音源網站 Melon 的 TOP 100 榜單。除此之外，在發行100日內與發行30日內的 HOT 100 榜單中，包括〈捉迷藏（Hide and Seek）〉在內的三首歌曲也全數進榜。



截至11日凌晨12點，〈BBUU!〉在激烈競爭中奪得 TOP 100 榜第8名，〈鳳仙花〉緊隨其後位居第10名，〈捉迷藏（Hide and Seek）〉則拿下第14名。

同時，在發行100日內與發行30日內的 HOT 100 榜單上，〈BBUU!〉奪下冠軍，〈鳳仙花〉位居亞軍，〈捉迷藏（Hide and Seek）〉則名列第4。

此次專輯《PLBBUU》是與日本三麗鷗角色攜手打造的特別合作專輯。〈BBUU!〉MV 中可見變身為角色造型的PLAVE成員與三麗鷗夥伴一同登場，整張專輯以自由又充滿彈跳感的能量，展現出PLAVE甜美又可愛的嶄新魅力，畫面極致夢幻。





PLAVE自8月起展開首場亞洲巡迴演唱會 [DASH: Quantum Leap] ，從首爾出發，歷經台北、香港、雅加達、曼谷、東京等六座城市，圓滿完成為期三個月的巡演。巡演的最終場將於 11月21、22日 在首爾高尺天空巨蛋Sky Dome舉行安可演唱會，為旅程劃下完美的華麗句點。

