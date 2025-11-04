人氣虛擬男團PLAVE公開全新單曲〈PLBBUU〉概念照，合作三麗鷗可愛爆擊！！超級吸粉～

高人氣虛擬男團 PLAVE 正式公開了即將在11月10日發行的第二張單曲〈PLBBUU〉團體概念照。此次共釋出包含團體與個人共6張照片，成員們以可愛又充滿童趣的模樣吸引了粉絲的目光。

照片中，成員們以粉色與藍色為主調，展現出明亮俏皮的氛圍；身穿舒適的日常服，擺出富有個性的姿勢，整體造型清新可愛。



此外，本次專輯與 Sanrio Korea（韓國三麗鷗） 攜手合作，公開的個人概念照也呼應了三麗鷗角色的風格。斑比化身為美樂蒂、銀虎為酷洛米、河玟為帕恰狗、諾亞為布丁狗、藝俊則以大耳狗為靈感，透過服裝、飾品與貼紙打造出極具個人特色的視覺效果。

而在10月30日透過官方YouTube頻道公開的氛圍影片（Mood Film），更強化了此次新曲的色彩與概念。影片以清亮的八音盒旋律開場，呈現與先前「Coming Soon」海報相呼應的溫馨房間佈景，喚起人們對童年回憶與溫暖情感的共鳴。影片最後，窗外閃耀的五顆星星象徵著新單曲故事的開始。



另一方面，PLAVE於6月發行的日本出道曲〈Hide and Seek〉（かくれんぼ）證明了其全球影響力，並於9月推出韓語版〈Hide and Seek〉（捉迷藏），登上多個主要音源榜單上位圈。



他們的首場亞洲巡迴「DASH: Quantum Leap」以首爾為起點，巡迴多個城市，並計畫於11月21日與22日在首爾高尺天空巨蛋Sky Dome舉行安可場，為這次巡演畫下華麗句點。

