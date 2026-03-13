韓國的飲酒綜藝節目是否越界？申東燁的網路節目《乾杯哥》面臨警告，被批「恐助長飲酒文化」

網路綜藝《乾杯哥》（心酸的哥哥）以把酒局擺在節目核心的概念持續引發話題，但也有一部分人批評，認為節目可能在美化或助長飲酒文化。尤其是節目中反覆出現的、曾捲入飲酒爭議的明星分享他們在飲酒派對上的經歷場景，引發了人們對節目方向的質疑。

《乾杯哥》是由主持人申東燁主持的 YouTube 談話型內容，節目以和來賓一起舉杯小酌、自然聊天的形式進行。以微醺狀態下往來的坦率對話為概念，也成為演員與歌手宣傳作品的窗口，因此獲得不少關注與話題性。

▼最新一期邀請到了宣傳新劇《權慾之巔 Climax》的演員朱智勛、河智苑、Nana，公開三天已突破百萬觀看，人氣與關注度極高：（僅為示意影片）



問題在於，節目的核心裝置「酒局」被反覆強調。在部分集數中，曾因飲酒相關爭議或前科而引發話題的藝人出演，並輕鬆談論與酒相關的故事。這樣的過程也引發批評，認為過去的爭議是否被戲謔化，甚至被包裝成「酒量好的人設」。



然而，爭議的核心並不只是出演者的過往經歷。更大的問題在於，整個內容結構本身就被設計成把「喝酒」這一行為當作娛樂元素與角色設定來消費。喝酒的畫面、微醺狀態下的發言、酒桌上的誇耀故事等反覆曝光，可能讓飲酒被當作一種文化娛樂來消費，令人擔憂。

尤其是網路平台的特性讓內容更容易接觸到觀眾，較年輕的族群也能輕易觀看，因此也出現更多擔憂聲音。在飲酒被指出會帶來多種社會問題的情況下，若在綜藝中反覆把它當作娛樂裝置，可能讓觀眾形成錯誤認知。也有人指出：「當飲酒本身被描繪成一種帶來歡笑和親密感的媒介，強化了酒精作為一種正面積極文化符號的形象。」



實際上，網路輿論反應也並不友善。在相關新聞與影片被分享到網路社群媒體（SNS）後，留言區出現許多批評聲音。例如：「連有酒駕前科的人都請來做酒類綜藝當笑點，真的合適嗎？」、「把喝酒本身當作內容的結構讓人感到不舒服」、「感覺把飲酒問題看得太輕了」等擔憂意見持續出現。

儘管如此，在網路平台上，相關內容的監管實際上相當寬鬆。以 YouTube 上最具代表性的「酒類吃播」頻道之一「乾杯哥 申東燁」為例，至今公開的約135支影片中，因違反酒類廣告規定而被查處的案例僅有6件。也就是說，絕大多數內容幾乎沒有受到任何制裁便持續流通。



政府方面其實也意識到這樣的限制。韓國保健福祉部去年11月曾以「減少飲酒危害的社會責任與監管整備方向」為主題舉辦論壇，討論對以線上平台為中心擴散的酒類廣告進行補充監管的必要性。不過截至目前，仍尚未提出具體的制度改善方案。

當舉杯談笑的綜藝持續出現時，飲酒很可能被當作一種娛樂來消費。影響力越大的內容，其傳遞的訊息就越不容忽視。反覆把酒當作笑點的內容，最終留下的或許不是樂趣，而是被扭曲的飲酒文化。現在正是需要對內容方向進行嚴肅思考的時候。



