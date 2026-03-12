曹承衍逆襲神曲〈Drowning〉背後的眼淚，談父喪人生低谷：曾想放棄歌手夢，感覺自己只剩下空殼

人氣solo歌手WOODZ（曹承衍）分享了自己在海外得知父親離世消息後，親自抱著骨灰罈回國的故事，令人看了鼻酸。

昨晚tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》第334集「突破各種可能」特輯中，邀請到了因在軍中演唱歌曲而創下逆襲神話的歌手WOODZ出演，節目中他也分享了許多從未在其他地方公開過的故事。



帶著首張正規專輯、以短髮造型回歸的WOODZ，公開自己在服兵役期間演唱自創曲〈Drowning〉，最終掀起逆襲神話的幕後故事。他坦言：「從沒想過這首歌會改變我的人生。」並現場帶來〈Drowning〉的無伴奏即興演唱與舞蹈時間，讓現場氣氛更加熱烈。

▼【影片】WOODZ清唱〈Drowning〉讓劉在錫連連驚嘆他的歌唱實力：



WOODZ從14歲時前往巴西留學踢足球、曾是懷抱足球夢的少年，到為了追尋歌手夢想挑戰了50多次試鏡，以及經歷3年的YG娛樂練習生時期等過程，都一一分享。

當他終於實現出道夢想後，卻突然經歷活動中斷的原因，以及因父親離世而面對人生低谷的時光。

自己在年紀輕輕的19歲就出道，僅僅兩年後、21歲時便不得不被迫中斷活動的過去。WOODZ表示：「當時一直在想『我到底該怎麼撐過去？』，那是一段不斷折磨自己的時期。」他接著說：「因為一直在消耗自己，感覺只剩下外殼，內裡早已空了。甚至痛苦到出現極端的想法，覺得『就算我消失了，世界應該也會照常運轉吧』。」



就在那段時間，WOODZ又接到了難以承受的噩耗。他回憶道：「媽媽打電話來，其實在接之前就覺得有點不對勁。媽媽對我說『承衍啊，你先不要太驚訝，聽我說……爸爸過世了。』」他就這樣突然得知父親去世的消息。

WOODZ坦言：「其實到現在，我也不知道父親的死因。父親是在國外去世的。」他也說明，自己在菲律賓當地為父親火化後，必須親自抱著骨灰罈回到韓國，當時的情況非常沉重。



「我抱著骨灰罈，走訪了父親曾一起生活過的菲律賓各個地方，之後才把他帶回韓國。」他接著說：「那個像一座大山一樣的父親，如今卻在這麼小的盒子裡，真的很難相信，也沒有真實感。」令人感到十分心痛。

節目裡，他還公開自己出演《Show Me The Money 5》的意外幕後故事，以及在一度苦惱是否放棄歌手夢時，母親的一句話如何讓他重新振作。就像「一萬小時法則」一樣，在長時間的堅持之後，WOODZ最終憑藉逆襲神曲〈Drowning〉迎來屬於自己的花樣年華，並分享這段真誠的心路歷程。



