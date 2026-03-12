高胤禎巴黎「下班路」裹毯子取暖！遭工作人員當場「解除裝備」，網掀兩派：毫無職業素養vs天太冷

韓國女星高胤禎日前現身巴黎時裝週，身為香奈兒品牌大使的她盛裝出席品牌2026-2027秋冬大秀。 不過會後她離開會場的「下班路」上，一段因為天氣太冷、裹著毯子卻被工作人員要求「解除裝備」的影片曝光，意外在網路上掀起兩派論戰。

時尚IG帳號「fashionandstyle」在10日公開了一段名為「話題中心的高胤禎，天氣這麼冷... Moments完整版」的短片。 畫面中，高胤禎在當地時間9日的秀結束後，準備離開現場。 只見她腰間緊緊圍著一條長毯子，一路被工作人員簇擁著走下樓梯。

或許是室外氣溫實在太低，讓她忍不住把毯子裹得更緊。 但就在這時，身邊的工作人員似乎向她提出請求，希望她能把毯子拿掉。 表情看起來有些為難、怕冷的高胤禎猶豫了一下，最後還是配合地將毯子解下，交給旁人後繼續前行。



這個短短幾秒的瞬間，被現場的粉絲和媒體捕捉後在社群媒體上瘋傳，也引發了網友的熱烈討論。 有人覺得這只是個無傷大雅的可愛小插曲，認為在寒冷的天氣裡想保暖是人之常情。 但也有不少網友看了直搖頭，點出她身為品牌大使應有的專業態度，「都已經是名牌大使去看秀了，表現得卻不夠專業吧？」、「這不是什麼親切可愛，根本是職業意識不足」、「參加時尚品牌的活動，腰桿應該要挺直，拿出該有的姿態才對。」批評聲浪認為，在品牌活動的重要場合，應該要更敬業地呈現完美形象。



當天巴黎的天氣的確頗有涼意。 就因為這段「毯子保衛戰」的影片，讓網友們分成了「可愛接地氣」與「不夠專業」兩派，在網路上掀起熱烈討論。

