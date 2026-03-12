SEVENTEEN再出全新小分隊！VERNON×THE 8聯手，六月回歸帶來「全新音樂色彩」

人氣男團 SEVENTEEN 透過成員 VERNON 與 THE 8 組成全新小分隊，將進一步拓展團體「無限擴張」的敘事。

根據12日《韓聯社》引述歌謠界相關人士的報導，兩人正以今年6月發行為目標準備專輯。從企劃階段開始就積極參與整體歌曲製作，致力於提升專輯完成度。



此次合作之所以格外受到關注，在於 Hip-hop Team 的獨特 Rapper VERNON 與 Performance Team 的核心主力 THE 8 攜手合作。尤其是在主製作人 WOOZI 一直以來所主導的團體風格基礎上，兩位成員鮮明的音樂界線與個人感性，預計將帶來加入全新色彩的音樂變奏。





兩人在各自領域所證明的實力，也讓外界對這次合作更具信心。VERNON 是韓國音樂著作權協會正式會員，同時也被選為美國錄音學院投票會員，製作能力獲得肯定。THE 8 也透過迷你專輯《STARDUST》等作品，展現身為Solo歌手的獨特企劃能力。

事實上，兩人過去已透過 THE 8 的Solo歌曲〈Orbit〉展現深厚默契，當時Vernon參與了詞曲創作，還為 THE 8 feat.〈54321〉(Lift Off)，此次活動預計將把Hip-hop特有的強烈動感與細膩克制的美感完美結合，呈現出差異化的舞台。



繼 夫碩順、淨漢X圓佑、Hoshi X WOOZI、S.COUPS X 珉奎、DK X 勝寛 之後，這次全新小分隊 VERNON X THE 8 出擊將如何讓 SEVENTEEN「分開也強、合體更強」的成功公式再次進化，也引發全球粉絲高度關注。

另一方面，SEVENTEEN 將於4月4日至5日在仁川亞運主競技場舉行世界巡演「NEW_」安可場，與全球粉絲見面。

