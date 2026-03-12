曹承衍逆袭神曲〈Drowning〉背后的眼泪，谈父丧人生低谷：曾想放弃歌手梦，感觉自己只剩下空壳

人气solo歌手WOODZ（曹承衍）分享了自己在海外得知父亲离世消息后，亲自抱著骨灰坛回国的故事，令人看了鼻酸。

昨晚tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》第334集「突破各种可能」特辑中，邀请到了因在军中演唱歌曲而创下逆袭神话的歌手WOODZ出演，节目中他也分享了许多从未在其他地方公开过的故事。



带著首张正规专辑、以短发造型回归的WOODZ，公开自己在服兵役期间演唱自创曲〈Drowning〉，最终掀起逆袭神话的幕后故事。他坦言：「从没想过这首歌会改变我的人生。」并现场带来〈Drowning〉的无伴奏即兴演唱与舞蹈时间，让现场气氛更加热烈。

▼【影片】WOODZ清唱〈Drowning〉让刘在锡连连惊叹他的歌唱实力：



WOODZ从14岁时前往巴西留学踢足球、曾是怀抱足球梦的少年，到为了追寻歌手梦想挑战了50多次试镜，以及经历3年的YG娱乐练习生时期等过程，都一一分享。

当他终於实现出道梦想后，却突然经历活动中断的原因，以及因父亲离世而面对人生低谷的时光。

自己在年纪轻轻的19岁就出道，仅仅两年后、21岁时便不得不被迫中断活动的过去。WOODZ表示：「当时一直在想『我到底该怎么撑过去？』，那是一段不断折磨自己的时期。」他接著说：「因为一直在消耗自己，感觉只剩下外壳，内里早已空了。甚至痛苦到出现极端的想法，觉得『就算我消失了，世界应该也会照常运转吧』。」



就在那段时间，WOODZ又接到了难以承受的噩耗。他回忆道：「妈妈打电话来，其实在接之前就觉得有点不对劲。妈妈对我说『承衍啊，你先不要太惊讶，听我说……爸爸过世了。』」他就这样突然得知父亲去世的消息。

WOODZ坦言：「其实到现在，我也不知道父亲的死因。父亲是在国外去世的。」他也说明，自己在菲律宾当地为父亲火化后，必须亲自抱著骨灰坛回到韩国，当时的情况非常沉重。



「我抱著骨灰坛，走访了父亲曾一起生活过的菲律宾各个地方，之后才把他带回韩国。」他接著说：「那个像一座大山一样的父亲，如今却在这么小的盒子里，真的很难相信，也没有真实感。」令人感到十分心痛。

节目里，他还公开自己出演《Show Me The Money 5》的意外幕后故事，以及在一度苦恼是否放弃歌手梦时，母亲的一句话如何让他重新振作。就像「一万小时法则」一样，在长时间的坚持之后，WOODZ最终凭藉逆袭神曲〈Drowning〉迎来属於自己的花样年华，并分享这段真诚的心路历程。



