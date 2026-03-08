「端宗陛下」制霸雙榜！朴志訓登頂「潛力明星品牌榜」冠軍，演員榜僅次柳海真

韓國企業評判研究所日前公布最新「Rising Star（潛力明星）」品牌評價調查，結果由近期在大銀幕上以精湛演技驚豔眾人的朴志訓，以壓倒性的指數奪下冠軍寶座，氣勢銳不可擋！

這份針對消費者高度關注的綜藝人、歌手、戲劇及電影演員、男女偶像、運動明星甚至新人偶像等多元領域的數據分析，蒐集了從2月28日至3月28日期間超過8402萬件大數據，最終計算出參與指數、媒體指數、溝通指數與社群指數，排出當今最炙手可熱的潛力明星。

朴志訓以高達 514萬9400 的品牌評價指數登頂，不僅在Rising Star部門奪冠，更在同日公佈的「演員品牌評價」中，僅次於近期合作的大前輩柳海真，拿下亞軍，堪稱「雙榜制霸」！



分析指出，朴志訓近期在電影《王命之徒》中，飾演備受煎熬的端宗「李弘暐」一角，以細膩的情感演技深深打動觀眾，隨著電影熱賣突破700萬觀影人次，成功引爆全網討論熱潮，讓他的人氣如火箭般直線上升。 韓國企業評判研究所所長白昌煥（音譯）分析：「朴志訓品牌透過電影《王命之徒》中展現的端宗演技，成功奪下第一。」

緊追在後的競爭同樣激烈。 第二名由歌手Woodz（曹承衍）拿下，以 319萬8147 的指數穩坐亞軍。 他的指數與1月相比，竟暴漲了驚人的105.59%！專家分析，這與他近期歌曲〈Drowning〉在榜單上上演「逆襲神話」，再度席捲音源榜單有關，讓他的討論度居高不下。



而國際大勢男團Stray Kids則以 302萬5380 的指數佔據第三名，雖然指數較上月微幅下跌2.56%，但在全球榜單上持續創造驚人紀錄的他們，仍是話題焦點。第四、第五名則由演技派演員包辦。 朴正民以 285萬2696 的指數排名第四，雖然相比1月有所下滑，但其每部作品都展現全新魅力的實力，讓他在大銀幕上持續保有存在感。 第五名則是人氣暴漲的高胤禎，以 284萬7633 的指數緊咬在後，指數較上月小幅上升2.11%，近期活躍於戲劇與綜藝節目的她，展現了與觀眾積極溝通的一面。



研究所所長白昌煥補充分析：「獲得第四的朴正民，是每次都能展現新魅力的演員，在銀幕上持續獲得認可；第五名的高胤禎，則透過戲劇和綜藝活躍，強化與大眾的溝通。」

隨著朴志訓在《王命之徒》中的催淚演出，不僅讓「端宗陛下」成為熱搜關鍵字，更讓這位從偶像出身、成功轉型實力派演員的他，迎來了演藝生涯的又一次巔峰！

