高胤祯巴黎「下班路」裹毯子取暖！遭工作人员当场「解除装备」，网掀两派：毫无职业素养vs天太冷

韩国女星高胤祯日前现身巴黎时装周，身为香奈儿品牌大使的她盛装出席品牌2026-2027秋冬大秀。 不过会后她离开会场的「下班路」上，一段因为天气太冷、裹著毯子却被工作人员要求「解除装备」的影片曝光，意外在网路上掀起两派论战。

时尚IG帐号「fashionandstyle」在10日公开了一段名为「话题中心的高胤祯，天气这么冷... Moments完整版」的短片。 画面中，高胤祯在当地时间9日的秀结束后，准备离开现场。 只见她腰间紧紧围著一条长毯子，一路被工作人员簇拥著走下楼梯。

或许是室外气温实在太低，让她忍不住把毯子裹得更紧。 但就在这时，身边的工作人员似乎向她提出请求，希望她能把毯子拿掉。 表情看起来有些为难、怕冷的高胤祯犹豫了一下，最后还是配合地将毯子解下，交给旁人后继续前行。



这个短短几秒的瞬间，被现场的粉丝和媒体捕捉后在社群媒体上疯传，也引发了网友的热烈讨论。 有人觉得这只是个无伤大雅的可爱小插曲，认为在寒冷的天气里想保暖是人之常情。 但也有不少网友看了直摇头，点出她身为品牌大使应有的专业态度，「都已经是名牌大使去看秀了，表现得却不够专业吧？」、「这不是什么亲切可爱，根本是职业意识不足」、「参加时尚品牌的活动，腰杆应该要挺直，拿出该有的姿态才对。」批评声浪认为，在品牌活动的重要场合，应该要更敬业地呈现完美形象。



当天巴黎的天气的确颇有凉意。 就因为这段「毯子保卫战」的影片，让网友们分成了「可爱接地气」与「不够专业」两派，在网路上掀起热烈讨论。

