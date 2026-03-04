TXT 續約後首度正式回歸！黑白荊棘全新概念預告照引爆話題

TOMORROW X TOGETHER（TXT）將與全世界的 MOA（粉絲名）一起展開全新篇章，宣佈將在4月13日正式回歸。

TOMORROW X TOGETHER 於4日中午透過全球超級粉絲平台Weverse，公開將舉辦迷你8輯《7TH YEAR：當風暫時停在荊棘叢中》回歸Showcase的消息。活動將於新專輯發行當天——4月13日晚間8點，在高麗大學化汀體育館舉行。



當天TOMORROW X TOGETHER將首次公開新專輯主打歌舞台，並親自分享專輯製作幕後故事，與粉絲一同分享回歸的喜悅。為了讓無法到場的粉絲也能一同參與，活動將同步進行線上直播。這也是完成續約後的首次回歸，預計將成為與全球粉絲MOA共度的意義非凡時刻。



近日公開的新專輯預告片，以黑白畫面與螢光色荊棘樹形成強烈對比、全身被荊棘覆蓋的剪影等象徵性場面吸引關注。在五位成員的旁白中，詩人兼村長關於「荊棘樹」的詩句引發了各種解讀，也為回歸氛圍提前升溫。4月4日迎來出道7週年的他們，將帶來怎樣的全新故事，備受矚目。

另外，TOMORROW X TOGETHER將於4月13日晚間6點發行迷你8輯《7TH YEAR：當風暫時停在荊棘叢中》。

