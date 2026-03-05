時隔5年重返綜藝！金宣虎轉行當麵包師傅！加盟《Bonjour麵包店》 與金喜愛、車勝元開「銀髮族甜點店」

演員金宣虎要轉行當麵包師傅了！

據韓媒《體育朝鮮》獨家報導，金宣虎確定加入Coupang Play全新療癒綜藝《Bonjour麵包店》，與資深前輩金喜愛、車勝元攜手，在鄉下小鎮經營一家「銀髮族甜點咖啡廳」，預計上半年拍攝並公開。



這將是金宣虎繼KBS 2TV《兩天一夜》後，時隔約5年再度以固定班底身份出演綜藝節目，消息一出立刻引發粉絲暴動！當年他在《兩天一夜》中以真摯又呆萌的「無害魅力」圈粉無數，這次進駐《Bonjour麵包店》，勢必又將展現截然不同的生活化面貌。 尤其這是他與車勝元繼動作戲《暴君》後二度合作，從緊繃的追擊戰轉換成悠閒的烘焙日常，兩人會擦出什麼樣的火花，備受期待。



即便綜藝新節目在即，金宣虎的演藝行程依然滿檔！他與高胤禎主演的浪漫喜劇《這愛情能翻譯嗎？ 》才剛播畢，在海內外都掀起熱烈迴響。 接下來還有與秀智合作的《魅惑》以及《在議員的保護之下》等作品待公開。 不僅如此，他目前正忙於演出話劇，同時也準備展開睽違約兩年的亞洲巡迴粉絲見面會「2026 KIM SEONHO FANMEETING ASIA TOUR」，將走訪6個城市與粉絲近距離互動。

從話劇舞台到亞洲巡演，再到綜藝與新戲，金宣虎堪稱「行程管理大師」。 這回進軍烘焙界，能否端出讓人療癒的「金氏麵包」，粉絲們都坐得開播了！

