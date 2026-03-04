實力女歌手Lyn離婚7個月吐心聲：優雅地遠離

唱紅許多OST歌曲的實力派女歌手Lyn，日前表示已在去年結束了與男子團體MC THE MAX成員李秀長達11年的婚姻，離婚7個多月以來的她，也談到了自己目前的心境。

日前Lyn在自己的帳號Po出了「敬而遠之」四字成語的一句話，並且同步公開的影片中，也說「一邊微笑著一邊優雅地遠離吧～」「遵守著禮儀，但關閉了內心，保持安全距離也是一種實力。」這樣的解析也成為了話題討論。事實上大家也了解「敬而遠之」這句成語是說明態度恭敬但遠離之意，在關係上保持一種遠觀的態度，只是此貼文與Lyn宣布離婚的消息時間相近，不免引發聯想。



2014年歌手Lyn與李秀傳出了結婚消息，但李秀曾在2009年擔任社會服務要員服務時，涉嫌與未成年女子進行性交易並遭到起訴處分，因此大家對於這段婚姻並不看好，後來直到2023年，Lyn曾在網路節目中表達自己婚後有些痛苦，間接表達出自己的心情以及婚姻不順遂，也提到自己其實很害怕表達，平時是裝出開朗的樣子面對大家的。



於是2人在去年的8月結束了11年的婚姻生活，也透過公司表達兩人是平和地協議離婚，並沒有歸責於任一方，是雙方的協議決定。公司也表示法律關係雖已經梳理完成了，兩人還是維持著為相互支持的關係，因此離婚之後兩人還是同屬於一家經紀公司，並未因此更換。2000年12月以正規一輯《My First Confession》出道的歌手Lyn，演唱過《擁抱太陽的月亮》《來自星星的你》等人氣電視劇的主題曲，廣受大家的喜愛。

