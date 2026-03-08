【K社韩国小百科】杜拜软糯曲奇闪边！韩国最新打卡美食是「这碗」 ！姜镐童18年前「灵魂吃播」都被翻出

「杜拜软糯曲奇」风潮才刚要退烧，韩国社群媒体上又出现了新的美食霸主！这次占据年轻人手机画面的，不是什么精致高档的网美甜点，而是充满家常味的「春季限定」——春白菜拌饭。

随著三月春白菜进入产季，社群平台X与各大线上论坛最近被「春白菜拌饭」疯狂洗版。 网友们纷纷贴出色泽诱人的成品照，搭配独门酱料配方，互相标注较劲，彷佛展开一场「春白菜拌饭挑战赛」，热度居高不下。

复古风潮再现！18年前姜镐童「这一句话」成爆红关键

这场美食旋风的起点，竟是源自「国民MC」姜镐童18年前在综艺节目中的一个经典画面。 2008年，姜镐童在节目中用大口扒饭，边吃边赞叹：「这比肉还好吃！白菜比肉更有滋味！」这段充满灵魂的吃播场景，近期被网友翻出后疯狂转传，一举「逆袭」成为MZ世代（千禧与Z世代）争相模仿的对象。



강호동의 봄동 비빔밥 먹방을 보면 봄동이 먹고 싶어진당⋯ 내일 엄마한테 봄동사서 봄동 무친 다음에 봄동 비빔밥 해달라구 할까봐 pic.twitter.com/DxFjp8LLvO — ໊ (@moong_taeng_) February 14, 2026

网友们开始敲碗：「姜大师认证的，一定要复刻！」随著话题发酵，从简易版到豪华版的食谱如雨后春笋般冒出，成功让这道家乡味从电视机里走上年轻人的餐桌。



봄동비빔밥 얼른 드세요

(계후 밑에 숨어있음)



봄동무침 레시피(봄동 큰 거 1개 기준)

고춧가루4

매실청 3

참치액 2

까나리 액젓 2

식초 2

설탕 1

다진마늘 1

참기름 2

깨 왕창 pic.twitter.com/n5xRTOee5A — 소비기록 (@sobi_alot) February 22, 2026

小心美味陷阱！医界示警：不是「吃草」就没事

虽然春白菜富含纤维与维生素，被视为健康食材，但在这股「#春白菜拌饭挑战」的背后，医界却跳出来急喊煞车。

三星首尔医院内分泌内科李恩静教授就点出关键：「问题不在菜，在饭！」她解释，虽然纤维质有助延缓糖分吸收，但若搭配的白饭份量失控，恐引发餐后血糖急速飙升的「血糖海啸」。

此外，网路上疯传的「黄金酱料配方」也暗藏危机。 李教授警告，网友们争相分享的食谱中，普遍使用的鱼露、酱油、辣椒酱，都是高钠炸弹; 用来增加甜味的梅子汁，糖含量也不容小觑。 「特别是本身有高血压或糖尿病的民众，千万不要为了跟风，让自己的健康跟著『爆红』！」



尽管专家提出警语，但这股由18年前综艺片段引发的「春白菜」热潮，仍证明了经典美食与数位时代的奇妙化学反应，也让今年的春天多了一股浓浓的怀旧复古味。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻