申惠善《莎拉的真偽人生》演技炸裂！新劇《隱秘的監察》《24分之1的羅曼史》角色讓人超期待

韓劇   2026年2月23日   星期一13:28   Yuan  

（封面圖源：Netflix《莎拉的真偽人生》、YouTube@tvN DRAMA截圖、Netflix《24分之1的羅曼史》劇本閱讀照）

申惠善因在 Netflix 原創劇《莎拉的真偽人生》中飾演「金莎拉」而引起廣大關注，接下來還有新劇要和大家見面！

《莎拉的真偽人生》自13日上線以來，以真假難辨的人物、欲望與選擇，以及人性的雙面性為主題，獲得全球觀眾熱烈迴響。申惠善所飾演的神秘角色「金莎拉」更是亮點，連日來獲得一致好評。
（圖源：Netflix《莎拉的真偽人生》）

她把「金莎拉」的多面性詮釋得非常到位，冷靜又精明，掌控全場的氣場裡還帶著一絲不安，非常真實。在特寫鏡頭裡，她的眼神微妙變化、嘴角細微顫動，都成功抓住觀眾目光，讓劇情張力瞬間提升。與李浚赫的對手戲更是精彩，申惠善靠穩定氣場和精準聲線完全掌控現場。再加上分飾多角的演出，甚至讓人快忘了這是同一個人，整個故事節奏也因此更引人入勝。
（圖源：Netflix《莎拉的真偽人生》）

除了《莎拉的真偽人生》，申惠善還有兩部即將播出的新作。首先是與孔明合作的《隱袐的監察》，講述原本是大企業審計部王牌的角色，被降職到公司內部紀律維護部門，與性格古怪又狠毒的監察室長一起監督公司內的各種人際與戀愛關係。申惠善將飾演個性鮮明、帶點瘋狂的監察室長「朱仁雅」，好期待她演繹的瘋狂與狠辣！
（圖源：YouTube@tvN DRAMA截圖）

另一部則是與羅人友合作的漫改劇《24分之1的羅曼史》，講述兩位性格完全不同的男女，每天24小時裡，有1小時會隨機交換靈魂。在這段奇妙又搞笑的日常裡，他們慢慢萌生愛情。申惠善將飾演專注於娛樂節目的 PD「車珠安」，這也是她與羅人友繼《哲仁王后》後的二度合作，讓劇迷對兩人的化學反應相當期待。
（圖源：Netflix《24分之1的羅曼史》劇本閱讀照）（圖源：tvN《哲仁王后》劇照）

申惠善以精湛演技和豐富情感把每個角色都刻畫得立體鮮明，不論是神秘多面、瘋狂狠毒，還是浪漫幽默，她都能精準傳達角色魅力，也讓粉絲迫不及待想看到她接下來的表現。

