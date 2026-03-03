兩個月只吃蘋果！朴志訓為《王命之徒》狠甩15kg！「斷崖式減重」前後對比照瘋傳，網嘆：帥回顏值巔峰！

從人氣限定男團「Wanna One」人氣成員到「端宗陛下」，朴志訓近期的「視覺衝擊」震撼全網！為了完美詮釋電影《王命之徒》中命運悲慘的君王，他竟一口氣狠甩15kg，近日網上流傳的一組「減重前後對比照」，讓粉絲驚呼：「這是同一人？ 五官像用刀切的！」

這組引爆熱議的照片，分別截取自2024年演員崔顯旭社群上曝光的朴志訓，以及2019年Wanna One活動時期稜角分明的模樣。 當時略帶嬰兒肥、散發可愛萌感的他，對比現在電影中消瘦卻充滿故事感的凌厲五官，簡直判若兩人。



하ㅜ 근데 프듀 박지훈은 진짜ㅈㄴㅈㄴ잘생기긴햇음

프듀제작발표회 때 기사사진 진짜 미소년임

카메라마사지1도안받은 연습생이 기사사진에서도 이렇게생긴건 자연미남의 축복이죠 pic.twitter.com/MuyGZ9BGj4 — 콤 (@9427xjf) May 3, 2025

照片曝光後，網友反應兩極卻又充滿讚嘆：「雖然肉肉的也很可愛，但瘦下來五官真的好立體！」、「這個下巴線條是怎麼回事？ 太誇張了！」、「Wanna One時期的顏值巔峰又回來了！」更多人認為，現在這副消瘦的模樣，完美契合了端宗那悲劇性角色的脆弱與高貴。

朴志訓先前受訪時曾透露，為了完全融入角色，他進行了極端的體重管理。 他坦言：「為了讓角色更有說服力，我在兩個月的時間裡，幾乎每天只靠吃蘋果來控制體重。」這種超自律的「蘋果減重法」一出，立刻讓粉絲心疼不已，也見識到他對演技的執著與拚勁。



진짜…이날은유명한 박지훈미인의날임

반 깐 앞머리랑 뒷머리좀 봐… 저때 지훈님 너무말랐어서

얼굴 살이 1나도 없으심 하…턱선 아 깊생ㅈㅂ pic.twitter.com/RQWkOx27PI — 즁 (@zihunooi) February 1, 2026

朴志訓這番「視覺犧牲」果然沒有白費！截至2日，《王命之徒》憑藉他與黃晸珉等實力派演員的精彩對戲，累計觀影人次已飆破900萬，距離「千萬俱樂部」僅剩一步之遙。 不少觀眾看完電影後都大讚：「完全是朴志訓的人生角色！」、「看著端宗的眼睛，真的會掉眼淚。」



從偶像出身的「微笑天使」到讓千萬觀眾心碎的君王，朴志訓用極端的自律和燃燒靈魂的演技，再次證明了自己不只是「跳著Pick Me的小可愛」，而是貨真價實的演員朴志訓，他用15kg的代價換來觀眾對他演技與敬業精神的高度肯定。

