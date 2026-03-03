遭「體育系復仇者聯盟」圍毆！李尚敏揭26年前滿臉鐵絲原因，卓在勳竟用這招落跑

你敢信？ 現在在綜藝節目裡總是默默挨罵、被稱為「負債博士」的李尚敏，當年可是血氣方剛的社會版主角！近日他在申東燁的YouTube節目上，大爆1998年那場震驚演藝圈的群架內幕，為了撿一隻幾百萬（韓元，下同）的手錶，差點把整張臉都賠進去！

故事要從那個喝到掛的夜晚說起。 當時李尚敏所屬的混聲組合「Country Kko Kko」正靠著《Oh Happy》紅透半邊天，結果同僚搞笑藝人南希奭突然流著鼻血跑來求救，說自己在路邊攤被人打了。 這還得了？ 李尚敏和申政煥立刻抄傢伙（其實是拳頭）衝到現場「討公道」。

李尚敏回憶：「我就記得打了對方一巴掌，然後就換我被圍毆了。」原來對面根本不是普通混混，而是「體育系復仇者聯盟」——跆拳道部、柔道部、還有划船部的大塊頭聯手！李尚敏當場被打到懷疑人生。



混戰中更悲劇的來了。 李尚敏眼角瞄到自己那隻名貴手錶掉在地上，身為愛錶人士，他怎能忍受愛錶被踩踏？ 於是拼命彎腰想撿，結果就是「彎一次被踹臉、再彎一次又被踢頭」，總共嘗試了4、 5次，臉都被打到快爛掉還是不放棄！最後錶是撿回來了，代價卻是整張左臉骨頭碎裂，手術植入了無數根鐵絲固定，光是看X光片那密密麻麻的痕跡金屬，就讓全場來賓頭皮發麻，當年被判定要整整休養8週！



而這場「聖戰」還有個爆笑插曲：當時也在現場的卓在勳呢？ 李尚敏氣憤爆料：「那傢伙躺在地上裝死，然後趁亂用『滾動式戰術』慢慢滾走，最後跳上計程車落跑！」卓在勳則委屈辯解：「我那是冷靜判斷要去當證人好嗎！」

雖然李尚敏現在能當笑話講，甚至自嘲：「人家都說鼻樑彎了人生就會有波折，大概就是從那時候開始吧。」但看著他臉上那條永久的疤和X光片裡的鐵絲，還是讓粉絲心疼喊：「為了幾百萬的手錶賠上一張臉，這代價也太大了吧！」

