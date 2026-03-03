SEVENTEEN時隔5個月強勢返港！廣東話甜蜜告白引爆全場歡呼

韓國人氣男團SEVENTEEN於2月28日及3月1日在香港啟德主場館盛大舉行《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》安可演唱會，這也是他們繼5個月後再度踏上香港舞台，與CARAT共度狂熱一夜。

演唱會以《HBD》及《THUNDER》揭開序幕，瞬間點燃全場氣氛。成員們更誠意十足，大秀廣東話與粉絲互動。SEUNGKWAN深情喊出「BB我好掛住你」，引發全場震耳尖叫；DK則活力喊道：「你哋覺得點呀？好耐冇見啦！今日要一齊玩得開心！」隊長S.COUPS和成員Joshua則分別以普通話甜蜜表白「我愛你」和「我很想你們」，瞬間融化全場。





SEVENTEEN更特意準備驚喜片段，獻唱一小段中文版《Darl+ing》開頭，歌詞「親愛的 -u-u 親愛的」搭配粉絲熱烈應援，成為演唱會高光時刻。隊長S.COUPS感動表示：「能夠坐滿整個場館，填滿每一個角落，是非常不容易的事，感謝每一位CARAT。」





成員們多次讚嘆香港粉絲的熱情，直言「今日的氣氛很好」。

SEVENTEEN演唱會帶來20多首歌曲，落力為CARAT帶來精彩表演，一起期待未來SEVENTEEN 再次來港的演出。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞