李钟奭《以燮的恋爱》化身傲娇霸总，上演办公室恋情！女主角人选掀热议，姜汉娜、李主傧、申惠善呼声最高

傲娇霸总＋办公室恋情的设定，想必已经让不少剧迷超期待！大家最想看哪位女演员和李钟奭搭档呢？

《以燮的恋爱》改编自金彦希作家的同名网路小说，讲述讨厌做任何事的财阀三世太以燮和必须兼顾一切的姜敏京之间像旋风般的办公室恋情。作品之后也推出网路漫画版本，去年宣布翻拍成电视剧后，便已掀起热烈讨论。



近日确定男主角由李钟奭主演，他将饰演 TK 集团三世「太以燮」。角色虽然样样完美，却唯独对恋爱一窍不通（小说设定为母胎单身）。这也是李钟奭自《罗曼史是别册附录》后，时隔7年再度挑战爱情题材韩剧，让不少剧迷相当期待。



消息一出，韩网已掀起疯狂的「女主角选角」大战！女主角「姜敏京」头脑聪明，17岁便就以优异的成绩考上大学，毕业后加入 TK 集团成为最年轻的次长。她工作能力出色，却缺乏时尚感，每天都是黑色正装搭配眼镜的上班造型，但脱下工作装后，其实是外貌亮眼、身材姣好的美女，反差设定让角色魅力更加鲜明。



目前呼声最高的有：姜汉娜、李主傧和申惠善，网友纷纷表示：「感觉李钟奭画风和适合李主傧」」、「光看形象的话是李主傧」、「姜汉娜！和角色很像」、「姜汉娜好像更适合」、「从以前开始就想著申惠善」、「想看李钟奭和申惠善再合作一次」等等。此外，韩孝周、千玗嬉、申铉彬、孔升妍等人也被不少韩网友点名，讨论热度持续升温，大家觉得谁最适合呢？



值得一提的是《以燮的恋爱》将与《泰然的谎言》共享同一个世界观，李浚赫则担纲《泰然的谎言》男主角「太俊燮」。两位男神不仅各自在剧中大谈办公室恋情，更有望在彼此的作品中客串，为剧情增添更多看点与趣味。



