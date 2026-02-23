李鐘奭、李浚赫化身「財閥兄弟」！入主同一世界觀兩部新劇，上演「傲嬌 vs. 冷面」羅曼史對決

韓劇迷準備集體暴動！經紀公司 Ace Factory 於 23 日正式宣佈，李鐘奭將主演新劇《以燮的戀愛》，而李浚赫則擔綱《泰然自若的謊言》男主角。 這兩部劇均改編自金言熙作家的人氣小說，將共享同一個世界觀，聯手打造前所未有的「TK 集團」浪漫宇宙！

同一家族、兩套劇本！李鐘奭、李浚赫變身財閥堂兄弟

最令粉絲驚喜的莫過於「連動性」設定：兩部劇共享同一個世界觀，均以「TK 集團」為舞台，李鐘奭飾演的「太以燮」與李浚赫飾演的「太俊燮」是親堂兄弟關係。 兩位男神不僅各自在劇中大談辦公室戀情，更有望在彼此的作品中客串，上演爭奪繼承權的火藥味兄弟情（Bromance）。



《以燮的戀愛》：李鐘奭化身「戀愛低能」傲嬌霸總

李鐘奭飾演的「太以燮」是 TK 集團三世，雖然樣樣完美，卻唯獨對戀愛一竅不通。 劇中他一心想懶散怠工，偏偏遇到使命必達的集團秘密武器「強珉炅」，兩人展開一場雞飛狗跳的辦公室戀情。

雖然李鐘奭在近作《Big Mouth》或新劇《瑞草洞》中都有感情線，但性質多偏向懸疑或職場成長，這次暌違7年，終於重回粉絲最愛的純愛路線！



《泰然自若的謊言》：李浚赫挑戰「禁慾系」冷酷繼承人

以「最帥檢察官」形象深植人心的李浚赫，這次變身為 TK 集團會長的外孫「太俊燮」。 他被視為財閥家族的完美男人，外表無可挑剔，內心卻如冰山般深不可測，背負著複雜的家族黑暗史，是一個十分立體的角色。 故事講述他與廣告文案企劃「延羽京」捲入集團繼承人鬥爭後，展開一段危險又浪漫的關係。

李俊赫曾在《我的完美秘書》中展現了能幹又體貼的秘書魅力，此次他將飾演一位更加冷靜、難以接近的財閥三代，同時也會演繹出為愛動搖的細膩情感，用他獨特的眼神和氣場將角色魅力發揮到極致。



《善宰》黃金班底操刀！目標「雙劇同步開拍」

這次的製作陣容堪稱「羅曼史國家代表隊」，由曾製作《背著善宰跑》、《金秘書為何那樣》的 Bon Factory，聯手《秘密森林》的 Ace Factory 與 A-MAN Media 共同打造。 為了維持世界觀的連貫性，兩部劇目標於年內同步開拍，力求讓觀眾體驗到「分開看很甜、合在一起看更燃」的觀影快感。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞