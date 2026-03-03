遭「体育系复仇者联盟」围殴！李尚敏揭26年前满脸铁丝原因，卓在勋竟用这招落跑

你敢信？ 现在在综艺节目里总是默默挨骂、被称为「负债博士」的李尚敏，当年可是血气方刚的社会版主角！近日他在申东烨的YouTube节目上，大爆1998年那场震惊演艺圈的群架内幕，为了捡一只几百万（韩元，下同）的手表，差点把整张脸都赔进去！

故事要从那个喝到挂的夜晚说起。 当时李尚敏所属的混声组合「Country Kko Kko」正靠著《Oh Happy》红透半边天，结果同僚搞笑艺人南希奭突然流著鼻血跑来求救，说自己在路边摊被人打了。 这还得了？ 李尚敏和申政焕立刻抄家伙（其实是拳头）冲到现场「讨公道」。

李尚敏回忆：「我就记得打了对方一巴掌，然后就换我被围殴了。」原来对面根本不是普通混混，而是「体育系复仇者联盟」——跆拳道部、柔道部、还有划船部的大块头联手！李尚敏当场被打到怀疑人生。



混战中更悲剧的来了。 李尚敏眼角瞄到自己那只名贵手表掉在地上，身为爱表人士，他怎能忍受爱表被踩踏？ 於是拼命弯腰想捡，结果就是「弯一次被踹脸、再弯一次又被踢头」，总共尝试了4、 5次，脸都被打到快烂掉还是不放弃！最后表是捡回来了，代价却是整张左脸骨头碎裂，手术植入了无数根铁丝固定，光是看X光片那密密麻麻的痕迹金属，就让全场来宾头皮发麻，当年被判定要整整休养8周！



而这场「圣战」还有个爆笑插曲：当时也在现场的卓在勋呢？ 李尚敏气愤爆料：「那家伙躺在地上装死，然后趁乱用『滚动式战术』慢慢滚走，最后跳上计程车落跑！」卓在勋则委屈辩解：「我那是冷静判断要去当证人好吗！」

虽然李尚敏现在能当笑话讲，甚至自嘲：「人家都说鼻梁弯了人生就会有波折，大概就是从那时候开始吧。」但看著他脸上那条永久的疤和X光片里的铁丝，还是让粉丝心疼喊：「为了几百万的手表赔上一张脸，这代价也太大了吧！」

