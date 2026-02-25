最強王後轉生「整頓」不良少年！《女高中生王后》確認翻拍長篇韓劇，網友敲碗趙怡賢、李在仁擔任主演

「轉生+爽快動作」的公式能否再次席捲全球？ 曾打造《黑暗榮耀》、《淚之女王》的韓國頂尖內容製作社 Studio Dragon 正式宣布，將把人氣網路漫畫 《女高中生王后》 改編為長篇電視劇，準備讓觀眾體驗最極致的「情緒價值」！

24 日，Studio Dragon 宣布已與漫畫製作公司 Jaedam Media 簽署企劃開發合約。 這次合作不僅是繼去年 CJ ENM 與 Jaedam 簽署「漫改劇共同開發 MOU」後的重磅首發，更預示著一個全方位影像宇宙的誕生。

朝鮮最強劍客轉世！用古武術「整頓」校園惡霸

原著網漫在 Naver Webtoon 連載期間便擁有超高熱度，故事講述朝鮮時代最強劍客兼王后「金清河」，轉世後成了現代女高中生「朴多真」，憑藉著朝鮮第一的武術實力，在校園內痛快教訓不良少女與惡霸，帶給讀者極大快感與情緒價值。



浪漫線強化！不只有動作，還要跨越時空的戀愛

Studio Dragon 透露，劇版在保留原著核心的「爽感動作」元素的同時，還會大幅強化橫跨古代朝鮮與現代的浪漫愛情元素，進一步提升戲劇張力。



【韓網提名】李在仁、趙怡賢成女主角大熱！

消息一出，韓網已掀起瘋狂的「虛擬選角」大戰！目前呼聲最高的人選之一是趙怡賢，她在《機智醫生生活》與《殭屍校園》中累積了極高的人氣，其甜美外型下爆發出的狠勁，被網友指名最適合出演「朴多真」的反差感。





另一位則是李在仁，她是童星出身、演藝資歷紮實，在《未知的首爾》飾演童年李寶英展現驚人靈氣，被認為能完美消化「冷靜又強大」的王后氣場。





打破傳統模式：開拍即預告「影視宇宙」化

不同於過往等劇集大紅才發展周邊，Studio Dragon 這次野心十足，在企劃初期就同步研議電影、動畫等多元領域。 官方說明：「這次在開發階段就考慮多樣影像形式，力求開發速度與 IP 廣度的最大化。」

