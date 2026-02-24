K-POP男團 XODIAC 攜香港成員強勢回歸 舉辦粉絲見面會

備受矚目的韓國男子偶像團體XODIAC (소디엑) 正式宣布將於2026年3月28日晚上 6 時 30分，在香港海洋公園怡慶坊舉行《XODIAC粉絲見面會·香港特別場》。本次見面會門票將於2月27日上午11時起在Klook平台獨家公開發售。

XODIAC與香港淵源深厚。團體於2023年出道，以九人陣容活躍於樂壇，其中包含兩位香港成員 SING (麥駿昇) 和 LEO (李傲賢)，使組合在香港擁有極高的人氣與親切感。團體此前已多次在香港舉辦FAN-CON (粉絲見面演唱會)、簽名會等活動，SING與LEO更曾以「一日店長」身份進行快閃活動，與本地粉絲緊密連結。

本次見面會是XODIAC再次以完整陣容回饋香港粉絲，九位成員包括六位韓國籍成員 (LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN)、兩位香港籍成員 (SING、LEO) 及印尼籍成員 (ZAYYAN) 將全員出席，勢必點燃現場氣氛。

對於此次回港，成員LEO和SING難掩興奮之情，表示：「能夠回到香港與家人朋友樂迷相聚，真係十分興奮！」他們更透露，為了這次特別的見面會，全體團員正在秘密「練兵」，務求給香港樂迷帶來最親切、最驚喜的演出。

Xodiac 將會為香港粉絲帶來不同歌曲及舞蹈表演、玩遊戲及與粉絲互動等等環節。見面會特別設計了豐富的粉絲福利，門票分為 $1280、$1080、$880及$580 四種價位，對應不同層次的專屬體驗。所有票價均包含官方海報、擊掌（Hi-Touch） 及香港場特別紀念卡一套。

【歡迎會打頭陣】3月27日率先與XODIAC見面

見面會前一日 (3月27日晚上7時)，$1080及$880門票持有人將有機會參加歡迎會，分別限額25位及75位。屆時粉絲可率先與XODIAC成員近距離互動，為翌日的正式見面會熱身！

【手機合影TALK +擊掌】$1280門票專屬指定成員福利

最受矚目的福利環節莫過於手機1:1合影 + 15秒Talk！$1280門票持有人可與指定成員單獨合影及對話，珍貴時刻直接存入自己手機，絕對是粉絲必搶終極福利！$1080及$880門票持有人則可參與隨機抽選，從2位成員中2選1合影。

【團體合影+親簽周邊】留下專屬回憶

想與XODIAC集體留影？$1080門票限20組、$880門票限30組可參與團體合影（10人一組），與偶像齊齊入鏡！

此外，三種票價均設隨機親簽即影即有及親簽海報抽選名額，$1280門票各抽20位、$1080各抽40位、$880各抽30位，幸運兒可獲成員親筆簽名珍品。

【現場加購限定】與指定成員15秒合影視頻

見面會當日現場更設加購選項：指定成員合影視頻15秒$350，限量50位，先到先得，手快有手慢無！

本次活動由天人集團主辦，場地為海洋公園怡慶坊。對於所有粉絲而言，這不僅是一場見面會，更是歡迎SING和LEO「回家」，並支持整個XODIAC團體的重要聚會，機會難得，萬勿錯過。

XODIAC 粉絲見面會·香港特別場

日期：2026年3月28日 (星期六)

時間：晚上6時30分

地點：海洋公園怡慶坊

票價： 港幣$1,280 / $1,080 / $880 / $580

購票資訊

公開發售：2026年2月27日上午11時

購票連結：https://s.klook.com/xodiacfanmeeting2026

粉絲見面會亮點

雙日限定福利：3月27日歡迎會率先與粉絲互動

見面會香港特別場：多首歌曲跳唱表演

零距離接觸：手機 1:1 合影+擊掌環節，與偶像面對面

獨家紀念：香港場限定紀念卡，極具收藏價值

更多XODIAC粉絲見面會及票務資訊，請密切留意主辦單位社交媒體公佈。

關於XODIAC：

XODIAC (소디엑) 是2023年出道的韓國男子偶像團體，以九人國際化陣容活動，積極拓展亞洲市場。組合包含六位韓國籍、兩位香港籍及一位印尼籍成員，其中香港成員SING (麥駿昇) 和LEO (李傲賢) 憑藉其個人魅力與實力，在本地及海外均累積了大量人氣，使XODIAC成為連接K-POP與華語地區粉絲的重要橋樑。

