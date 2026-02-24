韓國All Kill男聲亞巡開唱 10CM香港演唱會4月26日登場

一直保留K-pop樂隊特色的10CM，憑藉獨立音樂宗旨，不論在韓國，還是海外也大受歡迎。而自從知道他的巡迴演唱會由今年1月在首爾開始，並途經曼谷、新加坡、台北、東京等地，樂迷已經非常關心香港站的情況。今天，主辦單位168 Production正式宣佈《2026 10CM Asia Tour in Hong Kong》，將於2026年4月26日在香港麥花臣場館盛大舉行！

作為守護10CM名字和精神的權正烈，知道粉絲們等候他來港已經達兩年之久，因而特別準備了多首溫暖、療癒歌曲及豐富的福利，為大家帶來暖意。當中不論是購買任何票價的觀眾，都保證可以得到官方小卡。而購買$1,588門票的觀眾更可以欣賞Sound Check，早一步看到10CM在舞台上的風采，以及專享歡送環節，當然也有機會抽到1 VS 10的團體合照，福利詳情可參考附圖。

10CM最近行程頻密，除跟少女時代的Tiffany、i-dle薇娟、Ailee和Paul Kim一起擔任韓國SBS選秀節目《Veiled Cup》的評審。另一方面，他重新翻唱2010年主唱的日本動畫《只想告訴你》韓國主題曲〈To Reach You〉，憑藉其真誠和純真的美聲，成功在韓國各大音樂榜單上創下實時All Kill的非凡成績，可見他的音樂深受樂迷支持。





如果想細聽10CM現場的精彩演繹，就要謹記《2026 10CM Asia Tour in Hong Kong》的演唱會門票，將於2026年3月3日，星期二下午3時，在KKTIX公開發售，票價分為$1,588、$1,088和$788。如想知道更多10CM香港演唱會的消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。



活動資訊：

2026 10CM Asia Tour in Hong Kong

日期 : 2026年4月26日 （日）

時間：下午6時30分

地點：香港麥花臣場館

票價 : HK $1,588 /$1,088 / $788

購票平台：KKTIX

經紀公司: 10CM、CAM

主辦單位：168 PRODUCTION AND ENGINEERING SERVICES LIMITED

巡演製作: BE IN

巡演代理: Lucky Clover

公開發售：

2026年3月3日（二）下午3時





