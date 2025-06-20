[好片推薦] 接受器官移植後改變人生！《異能5：死了一個超人之後》超能力的真正意義是團結！

[有雷]超能力英雄電影《異能5：死了一個超人之後》劇情描述六個互不相識的人因為分別接受了器官移植後，產生了原本沒有的超能力，但其中卻有人想要獨佔所有能力而發生搶奪，六人間展開了相互救援以及對決。

劇情先是說明六人各自接受移植的器官，以及他們各自擁有的超能力。可能是超強瞬間移動力、Wifi電器控制力、超大肺活量吹力、傷口移轉復原力、鏈結超能力以及吸收精華回春力。原本不認識的他們，也尋找著彼此，並約定要彼此幫助。但其中卻有一位獲得了胰臟移植的老人，恢復後竟意外發現能夠回春，於是他的野心越來越大，想要奪所其他人的超能力，集於自己一身。



其他的五人在接受器官移植前也都各自擁有自己的故事，譬如因病長期住院而沒有朋友的跆拳道少女李在仁、兒時因為觸電而沒人救援感到受傷的劉亞仁、曾縱火自殺獲救的養樂多媽媽羅美蘭、愛寫劇本貌似宅男作家的安宰弘、以及大集團工程團隊中的作業班長金希沅。其中有一位受贈者，也是身分最特別的申久爺爺，他是一位新興教派的首領，希望在信徒前表達出自己回春的效果，而藉此吸引更多新信徒。



雖然五人幫有著要互相幫忙的認知，但也不免在相互之間有些衝突，而於此同時教主則是打定主意要搶奪其他五人的超能力，使自己的教派更為壯大。劇情最高潮則是在申久爺爺回春到極致，成為帥氣的珍榮，令全場信徒暴動！五人先是被攻擊得疲憊不堪，最後也終於透過合作，痛快地擊敗最強的對手。擁有超能力的他們也合作組成英雄聯盟Hi Five以及各自取了英雄名稱，令觀眾們感到相當有趣。



最近正在熱播中的韓劇《未知的首爾》中也有本片要角李在仁以及朴珍榮的精彩演出，李在仁在韓劇《未知的首爾》中飾演朴寶英的高中時期，由於是雙胞胎角色，於是挑戰了一人分飾兩角，在本片中則是一個心臟移植後能夠盡情跑跳的少女，也是最終決鬥的靈魂人物。而片中與李在仁展開大決鬥的，則是在《未知的首爾》中演出喜愛著朴寶英的珍榮，在本片中變身呼風喚雨的帥氣教主，雖然是反派但卻讓觀眾們非常喜愛。《異能5：死了一個超人之後》6月20日起全台正式上映。



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