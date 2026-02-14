Netflix《單身即地獄6》火速官宣！第五季才剛落幕就確定製作，PD喊話：新一季會更火熱、更精彩

《單身即地獄5》才剛落幕，Netflix 就正式宣布確定製作《單身即地獄6》，這也是韓國綜藝節目史上的首例！

《單身即地獄》是一檔在偏僻小島「地獄島」上進行的戀愛實境秀，規則很簡單：只有成功組成情侶的參賽者才能離開島嶼。節目以單身男女的真實互動和火辣約會聞名，每一季都刷新收視與話題紀錄，掀起熱潮。

《單身即地獄5》表現亮眼，連續三週穩居全球非英語節目 Top 10 第2名，並在韓國、香港、新加坡、台灣拿下第一名佳績；同時也登上泰國、日本、印尼、菲律賓等 18 個國家的 Top 10 榜單。歷史級成績再次證明節目的強大影響力，也讓全球觀眾為之著迷。



觀眾最關心的，就是這一季會出現哪些「史上最強單身」！而在第五季展現犀利反應的 5MC——洪真慶、李多熙、圭賢、韓海、Dex（金珍映），他們的默契比上一季更進化，新一季又會有什麼爆笑或精彩反應呢？也成了粉絲最期待的看點！

製作人金在元、金正鉉與朴秀智表示：「真的很感謝一直支持《單身即地獄》的粉絲們，因為有大家的喜愛，我們才能順利啟動新一季。未來也會聽取粉絲們的意見，努力打造更加火熱、精彩的《單身即地獄》！」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞